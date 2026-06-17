Nga lên kế hoạch tăng nguồn cung LNG cho các nước ASEAN

Ngày 17/6, bên lề Diễn đàn Doanh nghiệp Nga-ASEAN, Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga Maxim Reshetnikov cho biết Nga đang thảo luận về việc tăng nguồn cung khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) với các đối tác ASEAN trong bối cảnh nhu cầu năng lượng của khu vực ngày càng tăng.

Theo ông Reshetnikov, các nước ASEAN có nhu cầu rất lớn, vì dự kiến mức tiêu thụ năng lượng sẽ tăng gấp 2,6 lần vào năm 2050. Điều này có nghĩa là ASEAN sẽ cần nhiều hơn các sản phẩm mà Nga có thể sản xuất và đây cũng là lĩnh vực mà Moskva hiện đang có những cơ hội mới. Do đó, Nga đang thảo luận về việc tăng nguồn cung, bao gồm cả LNG cho các nước ASEAN.

Bộ trưởng Nga cũng nhấn mạnh tiềm năng đáng kể trong việc tăng nguồn cung lương thực như lúa mỳ, dầu thực vật, các sản phẩm thịt, phân bón cho các nước ASEAN. Bên cạnh đó, hợp tác công nghiệp, nền tảng kỹ thuật số, kinh tế sáng tạo, dược phẩm và du lịch cũng là các lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa hai bên./.

Cơ hội bổ sung mở rộng quan hệ kinh tế ASEAN-Nga Hội nghị cấp cao tại Kazan được kỳ vọng tạo bước tiến mới trong quan hệ ASEAN- Nga, khi hai bên hướng tới mở rộng thương mại, đầu tư, năng lượng và các lĩnh vực hợp tác kinh tế chiến lược.

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