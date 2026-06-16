Cơ hội bổ sung mở rộng quan hệ kinh tế ASEAN-Nga

Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ Nga-Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có thể mang lại cơ hội bổ sung để mở rộng quan hệ kinh tế giữa Nga với các thị trường đang phát triển nhanh chóng ở Đông Nam Á.

Đây là nhận định của ông Rinas Vasiliovich Kashbraziev, Tiến sỹ Kinh tế học, Giáo sư Khoa Kinh tế và Tài chính thế giới tại Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ Nga nhân dịp sự kiện này diễn ra từ ngày 17-19/6 tại thành phố Kazan của Liên bang Nga.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, bài viết của ông Kashbraziev nhấn mạnh ASEAN có các đặc điểm thể chế rất quan trọng như hội nhập khu vực linh hoạt nhằm duy trì sự cân bằng trong quan hệ đối ngoại và phát triển hợp tác với các trung tâm quyền lực khác nhau.

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào ASEAN năm 2024 cũng tăng 8% lên 226 tỷ USD, bất chấp sự sụt giảm FDI toàn cầu. Điều này cho thấy ASEAN vẫn là một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất.

Trong bối cảnh Nga đang đối mặt với các lệnh trừng phạt và nhu cầu đa dạng hóa quan hệ thương mại và đầu tư, các đặc điểm thể chế của ASEAN có thể mở ra thêm cơ hội cho Moskva thâm nhập các thị trường mới và tăng cường quan hệ kinh tế bên ngoài phương Tây.

Bài viết cũng cho rằng Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ Nga-ASEAN tại Kazan có thể được coi là một trong những sự kiện được mong đợi nhất trong sự phát triển quan hệ giữa hai bên và việc lựa chọn địa điểm này dường như mang tính biểu tượng.

Kazan đã có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện quốc tế lớn, bao gồm cả hội nghị thượng đỉnh BRICS năm 2024 và được xem là thành phố của đối thoại liên văn hóa, liên sắc tộc và liên tôn giáo.

Các cuộc gặp trước đây đã mang lại những kết quả hữu hình. Sau hội nghị cấp cao năm 2018, quan hệ ASEAN-Nga đã được nâng cấp lên đối tác chiến lược và sau hội nghị cấp cao năm 2021, Kế hoạch hành động toàn diện để thực hiện quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Nga giai đoạn 2021-2025 đã được thông qua.

Kim ngạch thương mại giữa Nga và ASEAN năm 2024 đạt 18,1 tỷ USD, tăng 13,2% so với năm trước đó, trong khi đầu tư của Nga vào các nước ASEAN tăng 20,8%.

Do đó, có thể kỳ vọng những thỏa thuận mới sẽ được ký kết tại cuộc họp ở Kazan trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, năng lượng, kết nối vận tải và logistics, kinh tế số, trao đổi khoa học kỹ thuật, du lịch và cơ sở hạ tầng thanh toán và quyết toán, bao gồm việc mở rộng thanh toán bằng đồng tiền quốc gia và phát triển các kênh tài chính bền vững hơn giữa Nga và các nước ASEAN.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko cũng cho rằng tại hội nghị ở Kazan, các bên có thể ký kết một tuyên bố xác nhận cơ sở pháp lý của quan hệ đối tác Nga-ASEAN và các tuyên bố chung về các lĩnh vực hợp tác thực tiễn đầy triển vọng đang được xây dựng.

Theo ông, trọng tâm sẽ là an ninh toàn cầu và khu vực, phát triển bền vững và việc xây dựng các giải pháp chung để giải quyết những thách thức hiện đại.

Như vậy, sau 35 năm đối thoại, hội nghị cấp cao này có thể đánh dấu sự chuyển đổi sang giai đoạn hợp tác thực tiễn hơn, trong đó các thỏa thuận cụ thể trong lĩnh vực thương mại, kinh tế, đầu tư, khoa học, kỹ thuật, văn hóa và nhân đạo sẽ là chìa khóa./.

Việt Nam phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN-Nga Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga.