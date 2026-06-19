Chính phủ Slovakia vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm

Ngày 18/6, Chính phủ Slovakia đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại nghị viện, được tiến hành sau khi nợ công của quốc gia này vượt các giới hạn tài khóa được quy định trong Hiến pháp.

Tất cả 78 nghị sỹ trung thành với chính phủ liên minh 3 đảng - do Thủ tướng Robert Fico lãnh đạo - đã bỏ phiếu ủng hộ nội các của ông. Có 54 nghị sỹ trong nghị viện gồm 150 ghế, còn được gọi là Hội đồng Quốc gia, bỏ phiếu chống.

Tháng 11/2025, phe đối lập đã đệ đơn khiếu nại lên tòa án, sau khi cơ quan thống kê của Liên minh châu Âu (EU) Eurostat cho biết nợ công của Slovakia vào tháng 10/2025 đã chạm mức 59,7% Tổng sản phẩm quốc nội.

Theo Tổng cục Thống kê Slovakia, con số này đến nay đã tăng lên 61,4%, dù thấp hơn mức trung bình của các nước thành viên EU.

Theo Hiến pháp Slovakia, cuộc bỏ phiếu tín nhiệm được tổ chức khi nợ công lên mức 50%.

Thủ tướng Robert Fico kêu gọi tổ chức cuộc bỏ phiếu sau khi Tòa án Hiến pháp, cơ quan quyền lực cao nhất của Slovakia, hôm 17/6 ra phán quyết yêu cầu chính phủ thực hiện việc này.

Tương tự nhiều nước EU khác, Slovakia đã tăng mạnh chi tiêu công nhằm ứng phó với các tác động mạnh do đại dịch COVID-19 và xung đột Nga-Ukraine đối với kinh tế.

Ngày 16/6, Cơ quan Kiểm toán Tối cao Slovakia cho biết tăng trưởng kinh tế nước này chỉ đạt 0,8% trong năm 2025, mức thấp nhất trong 3 năm trở lại đây. Trong khi đó, chi tiêu của chính phủ tăng nhanh, góp phần đẩy nợ công lên cao./.

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