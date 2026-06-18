Đức, Pháp củng cố hợp tác quốc phòng bất chấp trở ngại

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, Ủy ban châu Âu (EC) đã phê duyệt kế hoạch để Chính phủ Đức mua 40% cổ phần của KNDS, một tập đoàn quốc phòng Pháp-Đức chuyên sản xuất xe tăng chiến đấu Leopard-2 và nhiều hệ thống vũ khí khác.

Với quyết định trên, tỷ lệ sở hữu của Chính phủ Đức tại KNDS sẽ ngang bằng với phần vốn do Chính phủ Pháp nắm giữ. Tuy nhiên, Berlin được cho là có kế hoạch giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 30% trong những năm tới.

KNDS được thành lập năm 2015 trên cơ sở sáp nhập nhà sản xuất xe tăng Đức Krauss-Maffei Wegmann (KMW) và tập đoàn quốc phòng nhà nước Pháp Nexter.

Thương vụ diễn ra trong bối cảnh Đức khi đó đang cắt giảm chi tiêu quốc phòng. Tuy nhiên, xu hướng này đã đảo chiều kể từ sau khi nổ ra xung đột tại Ukraine vào tháng 2/2022.

Chính phủ Đức gần đây đã tuyên bố mục tiêu xây dựng lực lượng vũ trang chính quy mạnh nhất châu Âu vào năm 2039.

Có trụ sở chính tại Amsterdam (Hà Lan), KNDS hiện sở hữu 34 cơ sở sản xuất, trong đó có 11 cơ sở tại Đức, tập trung ở các bang Hamburg, North Rhine-Westphalia (Nordrhein-Westfalen-NRW) và Thuringia (Thüringen), cùng 10 cơ sở tại Pháp.

Đầu tuần này, KNDS cho biết đang xem xét mở rộng hoạt động tại Đức thông qua việc bổ sung một số địa điểm mới chưa được công bố.

Theo Giám đốc KNDS tại Đức, ông Florian Hohenwarter, kế hoạch này có thể tạo thêm từ 4.000-5.000 việc làm.

Ngoài ra, tập đoàn cũng đang thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa Pháp và Đức, trong đó có chương trình phát triển xe tăng chiến đấu thế hệ mới.

Trả lời báo Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), ông Hohenwarter nêu rõ dự án kết hợp các công nghệ từ cả hai nước, với một phần dựa trên xe tăng Leopard-2 của KNDS Đức và phần còn lại do KNDS Pháp phát triển theo yêu cầu của quân đội Pháp.

Tuy nhiên, không phải mọi dự án hợp tác quốc phòng giữa Pháp và Đức đều đạt kết quả như mong muốn. Đầu tháng này, một dự án hợp tác chung giữa hai nước mang tên Hệ thống chiến đấu không quân tương lai (FCAS) đã bị hủy bỏ do những bất đồng kéo dài giữa các doanh nghiệp tham gia dự án./.

Thêm một dự án quốc phòng lớn giữa Đức và Pháp có nguy cơ tan vỡ Sau những bất đồng khiến dự án máy bay chiến đấu FCAS bị khai tử, chương trình hợp tác xe tăng thế hệ mới MGCS của Đức và Pháp cũng đứng trước nguy cơ đổ vỡ do khó khăn về ngân sách và tiến độ.