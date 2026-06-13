Thêm một dự án quốc phòng lớn giữa Đức và Pháp có nguy cơ tan vỡ

Tập đoàn sản xuất vũ khí Đức Rheinmetall vừa lên tiếng cảnh báo dự án xe tăng chung giữa Đức và Pháp đang đối mặt với nguy cơ chậm trễ nghiêm trọng, thậm chí có thể không còn tồn tại, do kế hoạch cắt giảm ngân sách của phía Pháp.

Phát biểu với tờ Welt am Sonntag ngày 13/6, Giám đốc điều hành Rheinmetall Armin Papperger cho biết Pháp đang lên kế hoạch giảm mạnh ngân sách dành cho dự án Hệ thống chiến đấu trên bộ chủ lực (MGCS) - chương trình hợp tác quốc phòng chung giữa hai nước.

Ông nhấn mạnh: "Ít tiền hơn đồng nghĩa với việc không thể triển khai nhanh chóng, trong khi dự án vốn đã rất chậm trễ."

Ông Papperger cũng bày tỏ nghi ngờ về tương lai của dự án, đặt câu hỏi liệu MGCS "thậm chí có còn tồn tại hay không."

Theo các tuyên bố trước đó, dự án MGCS được kỳ vọng sẽ thay thế xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 của Đức và Leclerc của Pháp bằng một hệ thống chiến đấu mặt đất đa nền tảng vào năm 2040.

Những phát biểu trên được đưa ra ngay sau khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố khai tử dự án chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ mới FCAS - một chương trình hợp tác quốc phòng lớn khác giữa hai nước - do những bất đồng kéo dài giữa hai tập đoàn hàng không Dassault và Airbus trong quá trình đàm phán./.

Đức đứng trước lựa chọn mới về máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 Chính phủ Đức cần thêm thời gian để đánh giá đề xuất của một liên minh công nghiệp mới về việc chế tạo máy bay chiến đấu đa năng thế hệ tiếp theo cho quân đội nước này.