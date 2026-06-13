Đức đứng trước lựa chọn mới về máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6

Chính phủ Đức cần thêm thời gian để đánh giá đề xuất của một liên minh công nghiệp mới về việc chế tạo máy bay chiến đấu đa năng thế hệ tiếp theo cho quân đội nước này.

Tuyên bố này được Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đưa ra ngày 12/6 tại Triển lãm Hàng không-Vũ trụ Quốc tế Berlin (ILA 2026).

Đề xuất trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi dự án Hệ thống Không kích Tương lai (FCAS) giữa Pháp và Đức, kéo dài suốt 9 năm, đổ vỡ do những bất đồng giữa hai tập đoàn hàng không lớn là Dassault của Pháp và Airbus của Đức.

Trong bối cảnh đó, các đối thủ cạnh tranh đã nhanh chóng tận dụng cơ hội để tiếp cận nguồn tài trợ mới từ chính phủ. Một liên minh gồm 8 doanh nghiệp quốc phòng và công nghệ, mang tên "Team Gen 6," đã chính thức đăng ký hợp tác phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6.

Phát biểu tại ILA 2026, Bộ trưởng Pistorius bày tỏ sự hoan nghênh sáng kiến này, song nhấn mạnh Berlin cần đánh giá kỹ lưỡng mọi khía cạnh trước khi đưa ra quyết định. Theo ông, Chính phủ Đức phải xem xét khả năng triển khai dự án, các đối tác tham gia, phương thức thực hiện, chi phí cũng như mức độ đóng góp của ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Ông cho biết vẫn còn một số vấn đề cần được làm rõ trước khi đi đến quyết định cuối cùng.

Liên minh Team Gen 6 gồm các doanh nghiệp Airbus, MTU, Hensoldt, MBDA, Autoflug, Diehl Defence, Liebherr và Rohde & Schwarz.

Cũng tại triển lãm, Giám đốc bộ phận Quốc phòng và Không gian của Airbus, ông Michael Schöllhorn, cho biết doanh nghiệp này ủng hộ một giải pháp phát triển "gọn nhẹ" hơn, tập trung vào các yêu cầu quân sự cốt lõi thay vì cố gắng đáp ứng quá nhiều đòi hỏi khác nhau từ nhiều quốc gia trong cùng một thiết kế.

Theo ông Schöllhorn, thời điểm đưa dự án vào thực tế có thể rơi vào giai đoạn giữa những năm 2030 đến năm 2040. Ông nhấn mạnh rằng khác với FCAS, dự án mới cần bảo đảm sự hài hòa giữa các lợi ích chính trị, quân sự và công nghiệp ngay từ đầu để tránh lặp lại những vướng mắc từng khiến chương trình trước thất bại./.

Đức-Pháp từ bỏ chương trình phát triển máy bay chiến đấu chung Việc từ bỏ chương trình phát triển máy bay chiến đấu chung được xem là một đòn giáng vào nỗ lực tăng cường hợp tác quốc phòng giữa các nước châu Âu.

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