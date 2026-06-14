Pháp-Ấn Độ tăng tốc liên minh công nghệ

Ngày 14/6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tái khẳng định quyết tâm tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược trong các lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ không gian, trong bối cảnh hai nước đang tìm cách mở rộng hợp tác kinh tế và đổi mới sáng tạo.



Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm Bharat Innovates ở thành phố Nice, miền Nam nước Pháp, Tổng thống Macron nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của Ấn Độ trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo.

Ông cho rằng Ấn Độ là một “quốc gia lớn về đổi mới sáng tạo”, đang tự xây dựng các mô hình công nghệ đột phá và ngày càng trở thành đối tác không thể bỏ qua.

Theo nhà lãnh đạo Pháp, câu hỏi đặt ra hiện nay không còn là "liệu Ấn Độ có đổi mới sáng tạo hay không," mà là ai sẽ cùng Ấn Độ tham gia vào quá trình đổi mới đó.

Ông kêu gọi các doanh nghiệp và nhà đầu tư châu Âu nhìn nhận Ấn Độ như một trung tâm công nghệ đang lên, có khả năng tự phát triển các công nghệ đột phá và các mô hình đổi mới mang tính dẫn dắt.



Về phần mình, Thủ tướng Modi kêu gọi các nhà đầu tư, viện nghiên cứu và doanh nhân tham dự sự kiện đến Ấn Độ hợp tác phát triển các giải pháp công nghệ hướng tới thị trường toàn cầu.

Ông cho biết Ấn Độ là địa điểm phù hợp để triển khai các dự án đổi mới sáng tạo phục vụ nhu cầu của thế giới.



Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng đặc biệt nhấn mạnh tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực AI và công nghệ không gian, những ngành đang được cả Paris và New Delhi xác định là ưu tiên chiến lược.

Theo ông Macron, những thành tựu mà Ấn Độ đạt được trong các lĩnh vực này cho thấy quốc gia Nam Á đã trở thành một trong những trung tâm đổi mới sáng tạo quan trọng trên thế giới.



Bharat Innovates là triển lãm đầu tiên của các doanh nghiệp công nghệ Ấn Độ được tổ chức bên ngoài lãnh thổ nước này. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Pháp và Ấn Độ tiếp tục củng cố quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực.

Hai nước đã nhất trí chọn năm 2026 là "Năm Đổi mới sáng tạo Pháp-Ấn Độ" nhằm thúc đẩy các dự án hợp tác về nghiên cứu, công nghệ và công nghiệp tiên tiến.



Quan hệ giữa Paris và New Delhi được tăng cường đáng kể trong thời gian qua. Trong chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Macron hồi tháng 2 năm nay, hai bên đã thảo luận nhiều sáng kiến hợp tác mới.

Trước đó, New Delhi đã phê duyệt đơn đặt hàng khoảng 100 máy bay chiến đấu Rafale do tập đoàn hàng không Dassault Aviation của Pháp sản xuất, qua đó tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước.



Việc ông Modi có mặt tại Pháp cũng gắn với Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), dự kiến khai mạc ngày 16/6 tại thành phố Évian-les-Bains.

Là một trong những nhà lãnh đạo ngoài G7 được Pháp mời tham dự một số phiên thảo luận, Thủ tướng Ấn Độ đại diện cho vai trò ngày càng lớn của các nền kinh tế mới nổi trong các vấn đề kinh tế và công nghệ toàn cầu./.

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