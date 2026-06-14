Anh, Nhật Bản chuẩn bị ký thỏa thuận đầu tư và công nghệ trị giá 24 tỷ USD

Trong khuôn khổ cuộc gặp giữa Thủ tướng Anh Keir Starmer và người đồng cấp Nhật Bản Sanae Takaichi ngày 14/6, hai nước chuẩn bị thông qua các thỏa thuận hợp tác công nghệ và đầu tư trị giá hơn 18 tỷ bảng Anh (khoảng 24 tỷ USD).

Cú bắt tay chiến lược này được kỳ vọng sẽ tạo ra hàng chục nghìn việc làm mới cho thị trường lao động.

Theo thông cáo của Chính phủ Anh, trọng tâm của gói thỏa thuận bao gồm một kế hoạch đầu tư lộ trình 5 năm của Nhật Bản trị giá hơn 9 tỷ bảng Anh, nhắm vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng và dịch vụ tài chính.

Đồng thời, hai bên sẽ khơi thông nguồn vốn lên tới 9 tỷ bảng Anh dành riêng cho các dự án điện gió ngoài khơi tại Anh. Nguồn tài chính này dự kiến hỗ trợ phát triển tổng công suất 5,9 gigawatt (GW) tại các dự án ở Scotland và vùng biển Celtic.

Trên mặt trận công nghệ, hai nước sẽ khởi động một chương trình đối tác mới, tập trung trực tiếp vào các lĩnh vực mũi nhọn gồm Trí tuệ Nhân tạo (AI), chất bán dẫn và điện toán lượng tử.

Ở cấp độ doanh nghiệp, các tập đoàn lớn như Hitachi Energy, Rolls-Royce và Eisai cũng chuẩn bị công bố hàng loạt dự án đầu tư và hợp tác song phương. Phạm vi hợp tác trải rộng từ việc mở rộng mạng lưới truyền tải điện, công nghệ hạt nhân cho đến khoa học đời sống.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cùng giới chức và lãnh đạo doanh nghiệp dự kiến sẽ chính thức ký kết các thỏa thuận trên trong thời gian bà lưu lại Anh.

Chuyến thăm diễn ra ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), dự kiến tổ chức tại Pháp từ ngày 15 đến 17/6 tới./.

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