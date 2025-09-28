Hàn-Mỹ đạt thỏa thuận ngoại hối liên quan đến khoản đầu tư 350 tỷ USD

Hãng Reuters đưa tin Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol ngày 28/9 cho biết nước này và Mỹ đã đạt được một thỏa thuận về ngoại hối và dự kiến sẽ sớm công bố.

Phát biểu với báo giới tối 27/9, ông Koo không nêu chi tiết về thỏa thuận.

Hãng tin Yonhap dẫn một quan chức giấu tên của Bộ Tài chính cho hay thỏa thuận này không liên quan đến các cuộc thảo luận về hoán đổi tiền tệ trong khuôn khổ đàm phán song phương liên quan đến thuế quan mà Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt đối với hàng hóa Hàn Quốc.

Ông Koo cho biết Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã nói với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm 25/9 tại New York rằng Hàn Quốc cần một thỏa thuận hoán đổi ngoại hối để thực hiện khoản đầu tư 350 tỷ USD đã cam kết với đồng minh trong đàm phán thuế quan.

Ông Koo dẫn lời ông Bessent cho biết sẽ thảo luận vấn đề này với các quan chức Mỹ khác và phản hồi Hàn Quốc.

Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac ngày 27/9 nhắc lại rằng Hàn Quốc không thể thanh toán ngay 350 tỷ USD như Tổng thống Trump đề nghị trong những ngày gần đây.

Tổng thống Lee trước đó nói với Reuters rằng nền kinh tế Hàn Quốc có thể rơi vào khủng hoảng tương tự cuộc khủng hoảng năm 1997 nếu chính phủ chấp nhận yêu cầu của Mỹ mà không có các biện pháp bảo đảm.

Ông Koo khẳng định chưa nghe thông tin gì liên quan đến bài báo của tờ Wall Street Journal cho rằng Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick đã bàn về khả năng tăng khoản đầu tư 350 tỷ USD./.

