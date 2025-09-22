Hàn Quốc: Các yêu cầu về đầu tư của Mỹ sẽ gây ra khủng hoảng tài chính

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung hôm 22/9 cho biết Hàn Quốc sẽ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính tương tự như cuộc khủng hoảng năm 1997 nếu nước này chấp nhận các yêu cầu đầu tư của Mỹ mà không có biện pháp bảo vệ.

Tuy nhiên, Chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu hoàn tất thỏa thuận thương mại với Mỹ càng sớm càng tốt.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn phát biểu của Tổng thống Lee Jae Myung cho biết cam kết đầu tư 350 tỷ USD của Hàn Quốc theo thỏa thuận khung đạt được vào tháng 7 sẽ không khả thi nếu không có các cơ chế tài chính, chẳng hạn như thỏa thuận hoán đổi tiền tệ.

Theo ông Lee Jae Myung, nếu không có hiệp định hoán đổi tiền tệ, việc Hàn Quốc rút 350 tỷ USD theo yêu cầu của Chính quyền Tổng thống Donald Trump và đầu tư toàn bộ số tiền này bằng tiền mặt tại Mỹ, Hàn Quốc sẽ phải đối mặt với tình huống tương tự như cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997.

Trước đó, hai nước từng ký thỏa thuận hoán đổi hai lần, trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 và đại dịch COVID-19 năm 2020.

Khi được hỏi liệu các cuộc đàm phán thương mại Hàn-Mỹ có thể kéo dài sang năm sau hay không, Tổng thống Lee Jae Myung cho biết nên chấm dứt tình trạng bất ổn này càng sớm càng tốt.

Theo ông Lee Jae Myung, Hàn Quốc khác với Nhật Bản - quốc gia đã đạt được thỏa thuận thương mại với gói đầu tư trị giá 550 tỷ USD với Mỹ.

Ông Lee Jae Myung cho rằng Nhật Bản có dự trữ ngoại hối gấp đôi 410 tỷ USD của Hàn Quốc, có đồng yen là đồng tiền quốc tế và duy trì đường dây hoán đổi tiền tệ với Mỹ.

Tổng thống Hàn Quốc cho biết thêm Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí bằng văn bản rằng bất kỳ dự án đầu tư nào cũng phải khả thi về mặt thương mại, nhưng việc thảo luận chi tiết đang gặp khó khăn./.

