Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục đàm phán thuế quan tại Washington

Ngày 16/9 (giờ địa phương), Trưởng đoàn đàm phán thương mại thuộc Bộ Công nghiệp, Thương mại và Năng lượng Hàn Quốc Yeo Han Koo đang ở thăm Mỹ đã có cuộc hội đàm với Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer tại thủ đô Washington.

Mỹ và Hàn Quốc đã đạt được thỏa thuận khung vào ngày 30/7 vừa qua để tiến tới ký kết hiệp định thương mại mới.

Trong cuộc hội đàm thượng đỉnh tại Nhà Trắng ngày 25/8, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã xác nhận lại nội dung thỏa thuận này.

Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa ký kết thỏa thuận cuối cùng do vẫn còn tồn tại bất đồng về các chi tiết của thỏa thuận, như cơ cấu và cách thức triển khai cụ thể gói đầu tư quy mô 350 USD của Hàn Quốc vào Mỹ.

Tương tự thỏa thuận đạt được với Nhật Bản, Mỹ yêu cầu Hàn Quốc đầu tư theo hình thức góp vốn, Washington tự quyết định địa điểm đầu tư và giữ 90% lợi nhuận sau khi thu hồi vốn.

Tuy nhiên, Hàn Quốc khẳng định khó chấp nhận yêu cầu này do lo ngại tác động nghiêm trọng tới nền kinh tế quốc gia, như ngân sách chính phủ và khủng hoảng thị trường ngoại hối trong nước. Theo đó, trong cuộc hội đàm vừa qua, ông Yeo Han-koo được cho là đã tập trung tham vấn với Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer để thu hẹp bất đồng ý kiến liên quan đến gói đầu tư của Hàn Quốc.

Tuy nhiên, phần lớn ý kiến cho rằng hai nước khó có thể đạt được nhất trí chỉ qua một, hai cuộc gặp.

Có thể trong chuyến thăm Mỹ lần này, ông Yeo cũng đã tiếp xúc với nhiều nhân vật trong giới chính trị và xã hội Mỹ nhằm tìm kiếm sự ủng hộ cho lập trường của Hàn Quốc và hình thành dư luận theo hướng có lợi.

Trong buổi họp báo vào cùng ngày tại thành phố Sejong, Bộ trưởng Công nghiệp, Thương mại và Năng lượng Hàn Quốc Kim Jung-kwan cho biết quá trình đàm phán thuế quan với Mỹ vẫn đang trong giai đoạn "giằng co."

Về gói đầu tư trị giá 350 tỷ USD mà Hàn Quốc đã cam kết với Mỹ, Bộ trưởng Kim Jung-kwan khẳng định cơ cấu đầu tư sẽ không mang lại toàn bộ lợi ích cho Mỹ.

Tương tự như quỹ hợp tác ngành đóng tàu, sẽ có những phần mang lại lợi ích cho doanh nghiệp Hàn Quốc xúc tiến đầu tư tại Mỹ.

Trước ý kiến cho rằng thay vì đầu tư tới 350 tỷ USD thì tốt hơn nên áp mức thuế quan đối ứng 25% như ban đầu, Bộ trưởng Kim Jung-kwan nhấn mạnh cần thiết phải đạt được thỏa thuận, ông dẫn chứng rằng tại Ấn Độ, Thụy Sĩ hay Trung Quốc khi đàm phán với Mỹ đổ vỡ thì lập tức bị áp mức thuế tăng mạnh so với trước.

Ông Kim Jung-kwan cho biết thêm đã có tới 20 cuộc gặp với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick.

Liên quan đến việc Nhật Bản hoàn tất đàm phán thuế quan với Mỹ trước Hàn Quốc, Bộ trưởng Kim Jung-kwan nhận định Tokyo đã tìm được điểm dung hòa tối ưu cho lợi ích quốc gia, nhằm giành ưu thế về thuế ôtô./.

