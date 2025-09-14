Hàn Quốc và Mỹ chưa đạt kết quả cụ thể trong đàm phán thuế quan

Sáng 14/9, Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Kim Jeong Kwan đã trở về nước sau chuyến đi đến Mỹ 2 ngày để thảo luận tiếp theo về các cuộc đàm phán thuế quan giữa Hàn Quốc và Mỹ, mà chưa có kết quả cụ thể.

Ông Kim Jeong Kwan đã từ chối câu hỏi của báo chí về việc liệu có bất kỳ tiến triển nào trong các cuộc thảo luận tiếp theo về đàm phán thuế quan Hàn Quốc-Mỹ hay không. Điều này cho thấy khoảng cách giữa hai nước về phương thức đầu tư và các vấn đề khác vẫn chưa được thu hẹp đáng kể trong chuyến thăm này.

Trước đó, ngày 12/9 (giờ Mỹ), Bộ trưởng Kim Jeong Kwan đã gặp Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Rutnick tại thành phố New York (Mỹ) để bắt đầu các cuộc đàm phán liên quan đến đầu tư của Hàn Quốc vào Mỹ.

Trong các cuộc đàm phán thuế quan hồi tháng 7, Hàn Quốc và Mỹ đã đồng ý giảm mức thuế quan đối ứng 25% mà Mỹ dự định áp dụng đối với Hàn Quốc xuống còn 15% để đổi lấy việc Hàn Quốc đầu tư tổng cộng 350 tỷ USD vào Mỹ.

Hiện tại, hai bên đang đàm phán chi tiết thỏa thuận và nỗ lực để chuẩn hóa thỏa thuận này. Tuy nhiên, việc đàm phán giữa hai nước về vấn đề này đang gặp nhiều thách thức.

Ngày 8/9, một cuộc họp cấp công tác chung giữa Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng cùng Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc với Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đã được tổ chức tại Washington, D.C, nhưng vấn đề đầu tư vào Mỹ vẫn chưa được giải quyết. Hai nước hiện đang bất đồng về tỷ lệ đầu tư trực tiếp của các quỹ đầu tư Mỹ và phương thức phân phối lợi nhuận.

Chính phủ Hàn Quốc đang tìm cách đưa các khoản bảo lãnh vay từ các tổ chức tài chính dựa trên chính sách vào quỹ đầu tư của Mỹ và giảm thiểu tỷ lệ đầu tư trực tiếp, trong khi Mỹ muốn tăng tỷ lệ này.

Về vấn đề chia sẻ lợi nhuận, mặc dù hai nước sẽ chia lợi nhuận theo tỷ lệ 50:50 tại thời điểm đầu tư, nhưng phía Mỹ muốn chia theo tỷ lệ 90:10 giữa Mỹ và Hàn Quốc sau khi Hàn Quốc thu hồi được vốn đầu tư. Chính phủ Hàn Quốc phản đối tỷ lệ này, cho rằng tỷ lệ này là không hợp lý.

Cũng trong chuyến thăm Mỹ, Bộ trưởng Kim Jeong Kwan đã tái khẳng định mối quan ngại của Chính phủ Hàn Quốc về vụ việc liên quan đến hơn 300 lao động Hàn Quốc tại công trường xây dựng nhà máy pin xe điện liên doanh giữa Hyundai Motor và LG Energy Solution ở quận Bryan, tiểu bang Georgia của Mỹ.

Ông cho rằng vụ việc này có thể làm giảm đầu tư của các công ty Hàn Quốc tại Mỹ và đề nghị cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Mỹ cần thay đổi lập trường hoặc giải quyết các vấn đề về thị thực./.

