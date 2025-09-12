Vụ kiện thuế quan có thể mang lại quyền áp thuế mới cho Tổng thống Trump

Theo tờ Wall Street Journal, việc Tòa án Tối cao Mỹ vừa quyết định đồng ý tiếp nhận kháng cáo của Tổng thống Donald Trump liên quan đến phán quyết chống lại các thuế quan do ông áp đặt có thể mở rộng quyền hạn tài khóa của Tổng thống, một vai trò chủ yếu thuộc về Quốc hội.

Nếu được chấp thuận, Tổng thống Trump có thể biện minh cho việc áp đặt thuế quan và các loại thuế khác dưới danh nghĩa tình trạng khẩn cấp có yếu tố nước ngoài.

Các quan chức của Tổng thống Trump cho rằng các thuế quan hiện tại là tạm thời và nhằm giải quyết những tình trạng khẩn cấp.

Tuy nhiên, ông Trump lại xem các thuế quan là phương tiện thay thế cho thuế thu nhập, có khả năng trở thành nguồn thu lớn cho ngân sách, với dự báo tăng hơn 3.900 tỷ USD trong thập kỷ tới, chiếm khoảng 1% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Hiến pháp Mỹ giao trách nhiệm về thuế và thuế quan cho Quốc hội, nhằm đảm bảo kiểm soát và cân bằng quyền lực. Từ thập niên 1930, Quốc hội đã từng trao quyền điều chỉnh thuế quan cho Tổng thống trong một số trường hợp.

Dưới thời Tổng thống Trump, ông đã khai thác Đạo luật Quyền lực kinh tế khẩn cấp quốc tế năm 1977 để áp đặt thuế quan với các đối tác thương mại chính như Canada, Mexico và Trung Quốc.

Tòa án Tối cao đang xem xét mức độ phù hợp của các hành động của ông Trump với những tiêu chuẩn pháp lý hiện hành.

Ngoài ra, Tòa án phải xác định xem liệu "điều chỉnh" có bao gồm quyền áp đặt các thuế quan và những loại thuế khác.

Khả năng Tòa án ủng hộ Tổng thống Trump có thể mở đường cho việc thực thi một loạt loại thuế khác, mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội, tác động mạnh đến nền kinh tế và doanh nghiệp.

Hiện nay, phần lớn thuế quan do ông Trump áp đặt do các doanh nghiệp Mỹ gánh chịu, dẫn đến việc tăng chi phí cho sản xuất và tiêu dùng.

Nếu duy trì, những mức thuế này có thể trở thành một trong những cải cách thuế quan lớn nhất trong nhiều thập kỷ, đồng thời tăng thêm sự bất định kinh tế do tính tùy ý và thay đổi theo tình huống./.

Tòa án Tối cao Mỹ sẽ xét xử vụ kiện áp thuế quan vào tuần đầu tháng 11 Phiên điều trần sẽ xem xét tính hợp pháp của các mức thuế quan diện rộng, do Tổng thống Donald Trump áp đặt, sau khi chính quyền ông đề nghị tòa sớm ra phán quyết khẳng định quyền hạn này.