Chính quyền Tổng thống Trump đề nghị tòa án tối cao ra phán quyết về thuế quan

Ngày 3/9, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đề nghị Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết khẩn cấp nhằm duy trì các mức thuế quan đã được ban bố trước đó.

Động thái này được thực hiện sau khi Tòa Phúc thẩm khu vực tư pháp số 5 trước đó một ngày đã ra phán quyết khẳng định việc Tổng thống Trump sử dụng Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) để áp thuế quan toàn cầu là vượt quá thẩm quyền hiến pháp.

Trong một đơn kiến nghị gửi Tòa án Tối cao, Tổng chưởng lý John Sauer kêu gọi cần giải quyết vụ việc này nhanh nhất có thể, đồng thời khẳng định đầy đủ tính hợp pháp của các mức thuế quan do Tổng thống ban hành. Tổng chưởng lý đã yêu cầu Tòa án Tối cao tổ chức phiên tranh luận vào đầu tháng 11.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng đã cảnh báo rằng quyết định của Tòa án Phúc thẩm gây tổn hại đáng kể đến các cuộc đàm phán thương mại của chính quyền Tổng thống Trump./.

Tòa án thứ hai của Mỹ ra phán quyết chặn kế hoạch áp thuế đối ứng Phán quyết của Thẩm phán Tòa án liên bang Mỹ Rudolph Contreras được đưa ra vài giờ sau khi Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ cũng có phán quyết tương tự nhằm chặn thông báo thuế quan của Tổng thống Trump.