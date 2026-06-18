Nga và Belarus phản ứng mạnh sau vụ xe buýt chở trẻ em bị tấn công

Ngày 17/6, giới chức Nga cho biết một xe buýt chở đội bóng đá thiếu niên Belarus qua vùng Bryansk (Nga) trên đường tới trại huấn luyện và nghỉ mát ở Biển Đen đã bị thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công. Vụ việc khiến một phụ nữ đi cùng đoàn thiệt mạng.

Theo Trợ lý Bộ trưởng Y tế Nga Alexey Kuznetsov, 7 người, trong đó có 5 trẻ em, đã phải nhập viện. Ủy ban Điều tra Nga đã mở vụ án hình sự để điều tra vụ việc.

Điện Kremlin và người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lên án đây là hành động khủng bố nhằm vào dân thường, đặc biệt là trẻ em.

Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev cho rằng đây là một “tội ác chiến tranh” và nhấn mạnh cần xem xét trách nhiệm của Ukraine đối với vụ việc.

Về phía Belarus, Phó Chủ tịch Ủy ban Thường trực về Quan hệ Quốc tế của Hạ viện Belarus Oleg Gaidukevich nhận định vụ tấn công nhằm mở rộng phạm vi xung đột và lôi kéo Belarus vào cuộc đối đầu.

Trong khi đó, Liên đoàn Nhà báo Belarus cho rằng đây là hành động khiêu khích nhằm làm gia tăng căng thẳng liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ đạo Bộ trưởng Y tế Mikhail Murashko khẩn trương triển khai các biện pháp hỗ trợ những người bị ảnh hưởng trong vụ việc.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/6 cho biết quân đội nước này đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông phục vụ quân đội Ukraine, đồng thời bắn hạ 540 thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine trong 24 giờ qua.

Trong tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định không quân tác chiến - chiến thuật, UAV tấn công và các đơn vị tên lửa của Nga đã thực hiện các cuộc tập kích vào những cơ sở lưu trữ UAV tầm xa, cùng hạ tầng năng lượng và giao thông đang hỗ trợ hoạt động quân sự của Ukraine.

Các cuộc tấn công cũng nhắm vào những điểm đóng quân tạm thời của các đơn vị vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 142 địa điểm.

Trong cùng khoảng thời gian trên, các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn 540 UAV và 15 quả bom dẫn đường chính xác của Ukraine tấn công vào Nga./.

Mỹ hối thúc Nga sớm đạt thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột Ukraine Bên lề thượng đỉnh G7 tại Pháp ngày 16/6, Tổng thống Trump hối thúc Nga sớm đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột. Ukraine đồng thời đề xuất một cuộc gặp giữa ông Zelensky và ông Putin ngay trên đất Mỹ.