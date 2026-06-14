Nga, Ukraine tấn công hạ tầng năng lượng quân sự của nhau

Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/6 cho biết quân đội nước này đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông phục vụ quân đội Ukraine, đồng thời bắn hạ 540 thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine trong 24 giờ qua.



Trong tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định không quân tác chiến - chiến thuật, UAV tấn công và các đơn vị tên lửa của Nga đã thực hiện các cuộc tập kích vào những cơ sở lưu trữ UAV tầm xa, cùng hạ tầng năng lượng và giao thông đang hỗ trợ hoạt động quân sự của Ukraine.

Các cuộc tấn công cũng nhắm vào những điểm đóng quân tạm thời của các đơn vị vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 142 địa điểm. Trong cùng khoảng thời gian trên, các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn 540 UAV và 15 quả bom dẫn đường chính xác của Ukraine tấn công vào Nga.



Thống đốc tỉnh Krasnodar, ông Veniamin Kondratyev, cùng ngày cho biết một cuộc tấn công bằng UAV từ Ukraine đã làm 1 người thiệt mạng và 3 người bị thương tại cảng biển ở khu vực thuộc miền Nam nước Nga này.



Truyền thông Nga đưa tin một cảng xuất khẩu ở Biển Đen chuyên vận chuyển dầu thô, các sản phẩm xăng dầu và khí hóa lỏng tại làng Volna đã bị hư hại.

Về phía Ukraine, Bộ Tổng tham mưu nước này tuyên bố các lực lượng của họ đã đánh trúng một trạm chuẩn bị và bơm dầu tại vùng Volgograd của Nga, cũng như các khu vực do Nga kiểm soát ở Donetsk và Zaporizhzhia. Các cuộc tấn công được tiến hành trong đêm 13/6.



Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng thông báo các lực lượng của nước này đã tấn công một số cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng nằm sâu trong lãnh thổ Nga, bao gồm một nhà máy quân sự được cho là nơi cung cấp linh kiện cho các loại UAV và tên lửa của Nga.

Trước đó 3 ngày, ông Zelensky khẳng định các tên lửa tầm xa FP-5 Flamingo của Ukraine đã đánh trúng cơ sở này ở Cheboksary, thuộc vùng Chuvashiya, cách tiền tuyến hơn 900 km.



Tuần trước, các cuộc tấn công của Ukraine cũng đã gây cháy cảng dầu ở St. Petersburg và đánh trúng một căn cứ hải quân gần đó./.

Nga đánh giá cao nỗ lực của Tổng thống Donald Trump trong vấn đề Ukraine Nga cho rằng Tổng thống Donald Trump thực sự muốn chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine và Nga đánh giá cao sự chân thành cũng như ý chí chính trị của nhà lãnh đạo Mỹ.

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