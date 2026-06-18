Mỹ tiến hành rà soát toàn diện sự hiện diện quân sự tại châu Âu

Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 18/6 thông báo Lầu Năm Góc sẽ tiến hành rà soát toàn diện sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu trong vòng 6 tháng tới, đồng thời cảnh báo Washington có thể điều chỉnh mức độ cam kết đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nếu các đồng minh không đẩy nhanh việc tăng cường năng lực quốc phòng.

Phát biểu tại cuộc họp bộ trưởng quốc phòng NATO ở Brussels (Bỉ), ông Hegseth cho biết cuộc rà soát nhằm bảo đảm NATO đang tiến nhanh và không thể đảo ngược theo hướng các nước châu Âu đảm nhận vai trò chủ đạo, chịu trách nhiệm chính đối với an ninh và phòng thủ của lục địa này.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng chỉ trích một số đồng minh châu Âu đã áp đặt các hạn chế đối với hoạt động của quân đội Mỹ trong thời gian xảy ra cuộc xung đột với Iran, đặc biệt liên quan đến việc sử dụng căn cứ quân sự, không phận và các hoạt động triển khai lực lượng.

Theo ông, những biện pháp này đã ảnh hưởng đến khả năng tác chiến của Mỹ và làm gia tăng rủi ro đối với binh sỹ nước này.

Tuyên bố của ông Hegseth được đưa ra trong bối cảnh Washington gia tăng sức ép trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra vào tháng tới tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump muốn bảo đảm các đồng minh thực hiện cam kết tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, trong đó hướng tới mục tiêu dành 5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho các khoản chi liên quan đến quốc phòng.

Ông Hegseth nhấn mạnh Mỹ sẽ xem xét mức đóng góp cho các chi phí vận hành của NATO, dự kiến khoảng 790 triệu USD trong năm 2026, dựa trên mức độ thực hiện cam kết của các đồng minh. Theo ông, những nước không tăng chi tiêu quốc phòng với tinh thần khẩn trương sẽ phải đối mặt với khả năng Mỹ giảm tỷ lệ đóng góp.

Những phát biểu cứng rắn trên đã làm gia tăng quan ngại tại châu Âu về mức độ cam kết lâu dài của Washington đối với an ninh của lục địa này.

Trước đó, truyền thông Mỹ và Đức đưa tin Washington đã quyết định cắt giảm một phần các khí tài quân sự dành cho NATO, bao gồm một số máy bay chiến đấu F-16 và F-15, máy bay tiếp dầu, máy bay trinh sát, máy bay ném bom, thiết bị không người lái cùng một số phương tiện hải quân.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte thừa nhận Mỹ đang điều chỉnh việc phân bổ nguồn lực quân sự trên phạm vi toàn cầu, song khẳng định điều đó không có nghĩa Washington sẽ từ bỏ nghĩa vụ bảo vệ các đồng minh theo Điều 5 của Hiệp ước NATO.

Ông cho biết các nước châu Âu và Canada đã tăng thêm hơn 90 tỷ USD chi tiêu quốc phòng trong năm 2025 so với năm trước đó, tương đương mức tăng gần 20%.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cảnh báo việc rút bớt năng lực quân sự của Mỹ quá nhanh có thể tạo ra những khoảng trống đáng lo ngại đối với an ninh của châu Âu. Ông cho rằng các đồng minh có thể bù đắp phần lớn những thiếu hụt này, nhưng sẽ cần thêm thời gian để thực hiện./.

Mỹ xác nhận Tổng thống Trump dự Hội nghị thượng đỉnh NATO Tổng thống Trump sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương diễn ra ngày 7-8/7, trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo “điều chỉnh lại quy mô” đóng góp của mình trong NATO.