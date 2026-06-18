Kinh tế

Tài chính

Ngân hàng trung ương Anh giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75%

BoE giữ nguyên lãi suất chuẩn như dự báo của thị trường, trong bối cảnh lạm phát vẫn cao, kinh tế suy giảm nhẹ và giá năng lượng tiếp tục chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông,

Lê Minh
Ngân hàng trung ương Anh tại thủ đô London. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngân hàng trung ương Anh tại thủ đô London. (Ảnh: THX/TTXVN)

Kết thúc cuộc họp vào ngày 18/6, Ngân hàng trung ương Vương quốc Anh (BoE) đã giữ nguyên lãi suất chuẩn ở mức 3,75%, dù sức ép lạm phát tăng, do xung đột tại Trung Đông đẩy giá năng lượng lên cao.

Trước cuộc họp, BoE được dự báo rộng rãi về quyết định giữ nguyên lãi suất, khi tỷ lệ thất nghiệp của Anh đã giảm trong ba tháng tính đến cuối tháng 4/2026.

Văn phòng Thống kê Quốc gia ngày 18/6 công bố số liệu cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tại nước này đã giảm xuống 4,9%, so với mức 5% trong quý 1/2026.

Theo số liệu chính thức công bố một ngày trước đó, tỷ lệ lạm phát hàng năm của Anh vẫn ở mức 2,8% trong tháng 5/2026.

Nền kinh tế Anh đã suy giảm nhẹ trong tháng 4/2026 do tác động của xung đột tại Trung Đông. Nền kinh tế nước này giảm 0,1% trong tháng 4/2026, sau khi tăng 0,3% trong tháng 3/2026.

Do giá năng lượng tăng cao trong bối cảnh xung đột, đà tăng trưởng mạnh mẽ của kinh tế Anh trong quý đầu tiên đã đảo ngược.

BoE giữ nguyên lãi suất sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cũng có quyết định tương tự tại cuộc họp kết thúc một ngày trước đó, dù báo hiệu sẽ tăng lãi suất trong năm nay.

Tại cuộc họp vào 16/6, Ngân hàng trung ương Nhật Bản đã tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 31 năm nhằm ứng phó với lạm phát. Ngân hàng Trung ương châu Âu trong tuần trước đã tăng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2023./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ngân hàng trung ương Anh #BoE #lãi suất #kinh tế Anh #lạm phát Anh
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục