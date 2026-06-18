Ngân hàng trung ương Anh giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75%

Kết thúc cuộc họp vào ngày 18/6, Ngân hàng trung ương Vương quốc Anh (BoE) đã giữ nguyên lãi suất chuẩn ở mức 3,75%, dù sức ép lạm phát tăng, do xung đột tại Trung Đông đẩy giá năng lượng lên cao.

Trước cuộc họp, BoE được dự báo rộng rãi về quyết định giữ nguyên lãi suất, khi tỷ lệ thất nghiệp của Anh đã giảm trong ba tháng tính đến cuối tháng 4/2026.

Văn phòng Thống kê Quốc gia ngày 18/6 công bố số liệu cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tại nước này đã giảm xuống 4,9%, so với mức 5% trong quý 1/2026.

Theo số liệu chính thức công bố một ngày trước đó, tỷ lệ lạm phát hàng năm của Anh vẫn ở mức 2,8% trong tháng 5/2026.

Nền kinh tế Anh đã suy giảm nhẹ trong tháng 4/2026 do tác động của xung đột tại Trung Đông. Nền kinh tế nước này giảm 0,1% trong tháng 4/2026, sau khi tăng 0,3% trong tháng 3/2026.

Do giá năng lượng tăng cao trong bối cảnh xung đột, đà tăng trưởng mạnh mẽ của kinh tế Anh trong quý đầu tiên đã đảo ngược.

BoE giữ nguyên lãi suất sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cũng có quyết định tương tự tại cuộc họp kết thúc một ngày trước đó, dù báo hiệu sẽ tăng lãi suất trong năm nay.

Tại cuộc họp vào 16/6, Ngân hàng trung ương Nhật Bản đã tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 31 năm nhằm ứng phó với lạm phát. Ngân hàng Trung ương châu Âu trong tuần trước đã tăng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2023./.

Xung đột ở Trung Đông và eo biển Hormuz chấn động tới kinh tế Anh Eo biển Hormuz bị đóng cửa đã đẩy giá năng lượng tăng vọt, kéo sản lượng ngành dịch vụ - xương sống của nền kinh tế Anh - giảm 0,2% so với tháng 3/2026.