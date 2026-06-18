Fed giữ nguyên lãi suất sau cuộc họp đầu tiên của tân Chủ tịch

Cuộc họp đầu tiên của ông Kevin Warsh trên cương vị Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã kết thúc vào ngày 17/6 với quyết định không điều chỉnh lãi suất, loại bỏ những ngôn từ quan trọng từng cho thấy xu hướng nghiêng về việc cắt giảm lãi suất trong tương lai và rút gọn đáng kể tuyên bố chính sách.

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã bỏ phiếu nhất trí giữ nguyên lãi suất cho vay qua đêm chuẩn trong khoảng 3,5%-3,75%. Lãi suất quỹ liên bang đã được duy trì ở mức này kể từ khi ngân hàng trung ương giảm tổng cộng 0,75 điểm phần trăm vào giai đoạn cuối năm 2025.

Trong bối cảnh có nhiều chú ý xoay quanh việc ông Warsh tiếp quản vị trí lãnh đạo Fed, cuộc họp lần này có cùng kết quả về lãi suất như các cuộc họp trước trong năm, nhưng lại khác biệt ở nhiều khía cạnh khác.

Thông qua biểu đồ dự báo lãi suất nổi tiếng “dot plot,” các quan chức Fed đã loại bỏ dự báo trước đó về một đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay và cho thấy khả năng tăng lãi suất.

Tuy nhiên, theo CNBC, các dự báo lần này thiếu sự tham gia của một thành viên, khiến giới quan sát Fed nghi ngờ rằng ông Warsh đã không nộp dự báo của mình.

Một ghi chú kèm theo tài liệu dự báo cho biết 18 trong số 19 người tham gia cuộc họp đã gửi dự báo về lãi suất và kinh tế. Do biểu đồ “dot plot” được tổng hợp ẩn danh nên không thể xác định liệu người không nộp dự báo có phải là ông Warsh hay không.

Trước cuộc họp, nhiều chuyên gia theo dõi Fed đã dự đoán ông Warsh sẽ không tham gia vào Báo cáo Dự báo Kinh tế Tóm tắt (SEP). Một số người còn cho rằng ông có thể tìm cách chấm dứt hoàn toàn công cụ này.

Ngoài quyết định giữ nguyên lãi suất vốn đã được thị trường tài chính dự đoán rộng rãi, tuyên bố sau cuộc họp của FOMC không chỉ loại bỏ những ngôn từ từng được xem là tín hiệu hướng tới nới lỏng chính sách trong tương lai mà còn cắt giảm mạnh phần lớn nội dung của tuyên bố.

Ông Warsh từng chỉ trích Fed vì truyền tải quá nhiều thông tin.

Thông cáo lần này chỉ dài 130 từ, so với 341 từ trong tuyên bố ngày 29/4 sau cuộc họp trước đó. Tuyên bố chỉ đưa ra đánh giá ngắn gọn về điều kiện kinh tế và cam kết kiểm soát lạm phát.

Thông cáo cũng nhấn mạnh Fed sẽ duy trì chính sách “dự trữ dồi dào” trong hệ thống ngân hàng, cho thấy chưa có kế hoạch trước mắt nhằm cắt giảm lượng trái phiếu mà ngân hàng trung ương đang nắm giữ trong bảng cân đối trị giá 6.700 tỷ USD, điều mà ông Warsh từng ủng hộ.

Các nhà hoạch định chính sách cũng điều chỉnh đánh giá về nền kinh tế, nâng dự báo lạm phát năm 2026 lên 3,6% đối với lạm phát toàn phần và 3,3% đối với lạm phát cơ bản (không bao gồm thực phẩm và năng lượng). Trong dự báo tháng Ba, các thành viên chỉ dự kiến mức 2,7% cho cả hai chỉ số này.

Đồng thời, Fed hạ nhẹ dự báo tăng trưởng GDP xuống còn 2,2%, thấp hơn 0,2 điểm phần trăm so với tháng 3, và giảm dự báo tỷ lệ thất nghiệp xuống 4,3%, thấp hơn 0,1 điểm phần trăm.

Định giá của thị trường hiện phù hợp với triển vọng của FOMC. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường không kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong năm 2026 và dự báo sẽ có một đợt tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trước cuối năm./.

Fed có thể giữ nguyên lãi suất trong thời gian dài Nhiều chuyên gia cho rằng Fed tại cuộc họp tuần này sẽ loại bỏ xu hướng nới lỏng trong tuyên bố chính sách - tín hiệu từng cho thấy bước đi tiếp theo có khả năng là cắt giảm lãi suất.