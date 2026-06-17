Fed có thể giữ nguyên lãi suất trong thời gian dài

Trong bối cảnh sự chú ý ngày càng gia tăng, ông Kevin Warsh sẽ chủ trì cuộc họp đầu tiên với tư cách Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Nhưng theo Khảo sát Fed mới nhất của CNBC, ông được kỳ vọng sẽ ít hành động, ít nhất là trong giai đoạn đầu.

Nhóm 32 người tham gia khảo sát, gồm các nhà kinh tế, quản lý quỹ và chiến lược gia, nhìn chung không dự báo có thay đổi lãi suất tại cuộc họp tuần này (16-17/6) cũng như bất kỳ cuộc họp nào cho tới năm 2027.

Tuy nhiên, 88% cho rằng Fed tại cuộc họp tuần này sẽ loại bỏ xu hướng nới lỏng trong tuyên bố chính sách - tín hiệu từng cho thấy bước đi tiếp theo của Fed có khả năng là cắt giảm lãi suất.

Ông Warsh nhậm chức với tư cách ứng cử viên được Tổng thống lựa chọn, trong bối cảnh vị tổng thống này đã nhiều năm gây áp lực lên Fed để hạ lãi suất.

Tuy nhiên, lạm phát cao - một phần do các mức thuế quan của Tổng thống Donald Trump và cuộc chiến với Iran gây ra - đã khiến việc cắt giảm lãi suất hiện chưa được xem xét và bị đẩy ra ngoài phạm vi dự báo của Khảo sát Fed cũng như thị trường hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang.

Theo nhà kinh tế trưởng Gregory Daco của EY, dù ông Warsh nhìn chung được xem là người có xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ, ông sẽ tiếp quản một ủy ban đã trở nên rõ ràng cứng rắn hơn.

Một số nhà hoạch định chính sách gần đây lập luận rằng việc tăng lãi suất vẫn nên được duy trì như một lựa chọn nếu lạm phát tiếp tục cao hơn mục tiêu, và những lo ngại về áp lực lạm phát do giá năng lượng càng củng cố xu hướng đó.

Bản thân ông Warsh từng nói rằng lãi suất có thể thấp hơn, nhưng chưa cho biết liệu quan điểm của ông có thay đổi hay không trong bối cảnh lạm phát tăng mạnh gần đây và số liệu việc làm tích cực hơn.

Thông báo về thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran, được đưa ra sau khi cuộc khảo sát hoàn tất, có thể tạo cho ông Warsh thêm dư địa để cắt giảm lãi suất sớm hơn dự kiến hiện nay.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, những người tham gia khảo sát không cho rằng giá dầu cao sẽ khiến Fed tăng lãi suất và dự báo lãi suất quỹ liên bang về cơ bản sẽ giữ nguyên quanh mức hiện tại là 3,62% cho tới năm 2027.

Ở chiều tích cực, khảo sát cho thấy ông Warsh tiếp quản một nền kinh tế đã thể hiện khả năng chống chịu tốt trước các cú sốc gần đây và được kỳ vọng sẽ tiếp tục như vậy.

Các nhà dự báo đã nâng nhẹ triển vọng tăng trưởng, hạ xác suất suy thoái từ 33% trong tháng 4 xuống còn 25% và giảm dự báo về tỷ lệ thất nghiệp.

Theo nhà kinh tế Hugh Johnson, điều kiện kinh tế và việc làm được cải thiện cùng với giá cổ phiếu tăng khiêm tốn là những đặc điểm phổ biến của giai đoạn hiện nay trong chu kỳ thị trường chứng khoán - kinh tế - lãi suất.

Những dấu hiệu cảnh báo sớm về một cuộc suy thoái có thể chấm dứt thị trường giá lên hiện vẫn chưa xuất hiện.

Triển vọng tăng trưởng GDP của Mỹ năm nay đã phục hồi lên 2,2%, tăng 0,25 điểm phần trăm, và lên 2,3% cho năm tới. Cả hai mức này đều lấy lại phần lớn mức điều chỉnh giảm trong khảo sát trước đó liên quan đến căng thẳng với Iran. Tỷ lệ thất nghiệp trong năm nay và năm tới được dự báo hầu như không thay đổi so với mức hiện tại là 4,3%.

Một số người tham gia khảo sát cho rằng triển vọng thị trường lao động khỏe mạnh nên khiến Fed tập trung nhiều hơn vào mục tiêu kiểm soát lạm phát – mục tiêu mà Fed đã không đạt được trong phần lớn 6 năm qua.

Ông John Ryding, cố vấn kinh tế trưởng của Brean Capital, nhận định rằng Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) nên tăng lãi suất để ngăn chặn kỳ vọng lạm phát gia tăng ngay từ đầu và đưa chính sách tiến gần hơn tới trạng thái trung lập.

Theo chiến lược gia trưởng về thu nhập cố định của Janney Montgomery Scott, Guy LeBas, giai đoạn mong manh ngắn hạn của thị trường lao động đã qua, khiến nhiệm vụ của ngân hàng trung ương hiện rõ ràng là đang thiếu cân bằng ở một phía nhiều hơn phía còn lại.

Dù việc hạ lãi suất nhận được rất ít sự ủng hộ từ những người tham gia khảo sát, các ý tưởng của ông Warsh về thay đổi cách Fed truyền thông lại nhận được sự đồng tình.

Có 59% cho rằng các quan chức Fed phát biểu quá nhiều, so với 38% cho rằng mức độ hiện tại là phù hợp. Điều này nhìn chung ủng hộ quan điểm của ông Warsh rằng Fed nên nói ít hơn.

Tuy nhiên, 59% cũng kỳ vọng ông Warsh sẽ tổ chức họp báo sau mỗi cuộc họp, điều mà ông không cam kết trong phiên điều trần phê chuẩn tại Thượng viện hồi tháng 4.

Đối với biểu đồ “dot plot” – nơi các quan chức Fed ghi lại kỳ vọng về lãi suất quỹ liên bang trong các năm tới – 53% cho rằng nên loại bỏ hoàn toàn công cụ này.

Phần lớn các đề xuất cải cách khác, bao gồm công bố biểu đồ vài ngày sau cuộc họp hoặc gắn từng điểm dự báo với các dự báo kinh tế cụ thể của từng thành viên, đều bị đa số người tham gia khảo sát bác bỏ.

Trong khi lạm phát được xem là rủi ro số một đối với tăng trưởng kinh tế, nguy cơ bong bóng trí tuệ nhân tạo (AI) vỡ lại đứng sát phía sau. Có tới 84% số người tham gia khảo sát cho rằng cổ phiếu AI đang bị định giá quá cao, dù tỷ lệ này đã giảm 6 điểm phần trăm so với tháng 12.

Trung bình, họ cho rằng cổ phiếu AI đang bị định giá cao hơn giá trị thực khoảng 21%. Trong khi đó, 69% nhận định thị trường cổ phiếu nói chung đang bị định giá quá cao, mức thấp nhất trong một năm qua.

Theo ông Drew Matus, chiến lược gia trưởng thị trường của MetLife Investment Management, khoảng cách giữa thực tế và niềm tin về AI là một rủi ro đối với thị trường cổ phiếu cũng như đối với người tiêu dùng phụ thuộc vào mức tăng của thị trường chứng khoán. Hiệu ứng tài sản có thể sẽ là kênh dẫn tới đợt suy giảm tiếp theo.

Những lo ngại về AI phản ánh cái nhìn tương đối thận trọng đối với triển vọng thị trường chứng khoán, khi chỉ số S&P 500 được dự báo chỉ tiến gần mốc 8.000 điểm vào năm 2027, tương đương mức tăng khoảng 5,5% so với hiện nay.

Trong khi đó, những người tham gia khảo sát ít lo ngại hơn về rủi ro trên thị trường tín dụng. Chỉ còn 53% cho rằng mức độ rủi ro hệ thống trên thị trường tín dụng đang ở mức “hơi cao.”

Vào tháng 3, khi lo ngại về các vấn đề trong lĩnh vực tín dụng tư nhân gia tăng, tỷ lệ này từng lên tới 75%, cùng với 3% cho rằng rủi ro ở mức “cực kỳ cao”./.

Mỹ mở rộng chiến dịch trừng phạt kinh tế nhằm vào Iran Ngày 5/6, Bộ Tài chính Mỹ thông báo mở rộng chiến dịch “Cơn thịnh nộ kinh tế" (Economic Fury) với các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào mạng lưới buôn lậu khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).

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