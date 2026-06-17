Bộ Tài chính thông tin về thuế thu nhập cá nhân và hỗ trợ nhà ở công nhân

Tại cuộc họp báo quý 2 diễn ra ngày 17/6, Bộ Tài chính đã thông tin cụ thể về các đề xuất sửa đổi thuế thu nhập cá nhân nhằm hỗ trợ công nhân. Ông Trương Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Chính sách thuế, Bộ Tài chính cho biết theo quy định hiện hành, Luật Thuế thu nhập cá nhân xác định có mười khoản thu nhập chịu thuế, trong đó nhóm thu nhập từ tiền lương và tiền công bao gồm các khoản phụ cấp, trợ cấp và các lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền.

Hiện nay, các lợi ích về nhà ở, điện nước và dịch vụ kèm theo do người sử dụng lao động cung cấp cho công nhân tại các khu kinh tế, khu công nghiệp hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn mới thuộc diện không tính vào thu nhập chịu thuế.

Tuy nhiên, nhằm tăng cường hỗ trợ người lao động tiếp cận nhà ở, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ đề xuất điều chỉnh quy định này trong dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/7. Điểm mới đáng chú ý là cơ quan quản lý đề xuất xóa bỏ giới hạn về địa bàn đối với các khoản lợi ích về nhà ở.

Theo đó, mọi trường hợp người sử dụng lao động xây dựng hoặc thuê nhà để cung cấp cho người lao động sử dụng sẽ không bị tính vào thu nhập chịu thuế, thay vì chỉ giới hạn trong các khu công nghiệp hay khu kinh tế như trước đây. Động thái này nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho công nhân.

Song song với các ưu đãi về thuế, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết Chính phủ đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thay vì chỉ tập trung vào công cụ tài chính đơn thuần. Mục tiêu cốt lõi là giúp người lao động ổn định cuộc sống thông qua các chương trình xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập trung bình và phát triển hệ thống nhà ở cho thuê.

Theo Thứ trưởng, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các địa phương trọng điểm (như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh) chủ động bố trí kế hoạch đầu tư, sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước và đưa vào kế hoạch đầu tư công để xây dựng nhà ở cho thuê với mức giá phù hợp. Việc kết hợp giữa sửa đổi quy định pháp luật thuế theo thông lệ quốc tế và đẩy mạnh đầu tư hạ tầng nhà ở được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện tốt nhất để người lao động an cư lạc nghiệp, từ đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế bền vững của đất nước./.

Cho thuê bất động sản dưới 1 tỷ đồng một năm vẫn phải thông báo doanh thu Theo Cục Thuế, người cho thuê bất động sản có thể lựa chọn thông báo doanh thu một lần cho cả năm tính thuế, với thời hạn chậm nhất là ngày 31/1 của năm dương lịch tiếp theo.