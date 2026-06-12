Ký kết 11 hợp đồng cho vay lại vốn ODA Nhật Bản trị giá 6.680 tỷ đồng

Ngày 12/6, Bộ Tài chính đã thực hiện ký kết 11 Hợp đồng cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ Nhật Bản thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) với các tỉnh Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La, Thái Nguyên và Tuyên Quang.

Sự kiện có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và đại diện 8 địa phương.

Cụ thể, tổng trị giá của các hợp đồng này là 39.256 tỷ yên, tương đương khoảng 6.680 tỷ đồng. Nguồn vốn này được huy động để triển khai Dự án Phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai và Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu, nhằm hỗ trợ trực tiếp cho đồng bào dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi và trung du phía Bắc.

Thứ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh các hợp đồng là cơ sở triển khai dự án đồng thời xác lập rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của các bên trong việc quản lý, sử dụng nguồn vốn ngoại lực hiệu quả. (Ảnh: BTC/Vietnam+)

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Trần Quốc Phương khẳng định đây là sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu những hợp đồng cho vay lại đầu tiên được ký kết dựa trên Hiệp định vay song phương mới. Đây cũng là bước đi cụ thể sau khi Việt Nam thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc ký kết các Hợp đồng cho vay lại lần này là tiền đề pháp lý để triển khai hai dự án mang mã số VN24-P1 và VN25-P1.

Thứ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh các hợp đồng không chỉ là cơ sở triển khai dự án mà còn xác lập rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của các bên trong việc quản lý, sử dụng nguồn vốn ngoại lực hiệu quả. Qua đó, các địa phương có điều kiện nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai đồng thời bảo đảm kỷ luật tài khóa và an toàn nợ công quốc gia thông qua việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ đối với ngân sách Trung ương.

Lãnh đạo Bộ Tài chính đánh giá cao sự phối hợp và cam kết mạnh mẽ của các tỉnh trong quá trình hoàn thiện thủ tục. Với sự chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo địa phương và sự hỗ trợ của các nhà tài trợ, các dự án được kỳ vọng sẽ triển khai đúng tiến độ, phát huy tối đa hiệu quả kinh tế-xã hội. Nhân dịp này, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Chính phủ Nhật Bản, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và JICA đã luôn đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai và phát triển nông thôn bền vững.

Đại sứ Ito Naoki đánh giá cao nỗ lực điều phối của Bộ Tài chính Việt Nam trong việc thúc đẩy dự án. (Ảnh: BTC/Vietnam+)

Về phía Nhật Bản, Đại sứ Ito Naoki nhận định việc ký kết đánh dấu bước triển khai quan trọng của nguồn vốn ODA Nhật Bản dành cho các tỉnh miền núi phía Bắc. Đại sứ cho biết Hiệp định vay chính thức được thực hiện dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Nhật Bản trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua, trở thành dấu mốc củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Đại diện phía Nhật Bản cũng đánh giá cao nỗ lực điều phối của Bộ Tài chính Việt Nam trong việc thúc đẩy dự án.

Thay mặt các địa phương, ông Hoàng Gia Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang, chia sẻ khu vực miền núi phía Bắc là địa bàn chiến lược nhưng chịu tác động nặng nề từ biến đổi khí hậu. Do đó, nguồn vốn ODA ưu đãi từ JICA có vai trò thiết yếu trong việc hoàn thiện hạ tầng, cải thiện sinh kế và thu hẹp khoảng cách phát triển.

Ông Hoàng Gia Long cam kết sẽ triển khai dự án với tinh thần chủ động, nghiêm túc và hiệu quả cao nhất; thực hiện đầy đủ các quy định về đầu tư công, đấu thầu và quản lý, sử dụng vốn ODA. (Ảnh: BTC/Vietnam+)

Đại diện các địa phương đã cam kết thực hiện nghiêm công tác giám sát, đánh giá, báo cáo theo quy định của Việt Nam và nhà tài trợ đồng thời bảo đảm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi theo các hợp đồng cho vay lại đã ký kết, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững tại khu vực miền núi phía Bắc.

Trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo các địa phương đã ký giao ước thi đua thực hiện dự án, cam kết giải ngân 100% nguồn vốn nước ngoài theo kế hoạch được giao./.

Thúc đẩy các dự án biểu tượng trong quan hệ Việt Nam-Nhật Bản Việt Nam mong muốn JICA nghiên cứu các khoản vay ODA ưu đãi cho trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phối hợp thúc đẩy tiến độ nhiều dự án hợp tác quan trọng giữa hai nước.