Thị trường bảo hiểm nỗ lực phục hồi và hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững

Phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra ngày 17/6, bà Phạm Thu Phương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, cho biết thị trường bảo hiểm Việt Nam đang dần vượt qua giai đoạn khó khăn, đặc biệt là sau cuộc khủng hoảng niềm tin trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ giai đoạn 2022-2023. Nguyên nhân chủ yếu của giai đoạn sụt giảm này bắt nguồn từ sự thiếu minh bạch trong cung cấp thông tin và hoạt động tư vấn của hệ thống đại lý.

Đến thời điểm hiện nay, thị trường đã có sự phục hồi tích cực, tốc độ tăng trưởng doanh thu âm đã giảm đáng kể so với hai năm trước đó. Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn thị trường ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu phí xấp xỉ 2%. Trong đó, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ duy trì đà tăng trưởng tốt với tỉ lệ hơn 12%. Đối với mảng bảo hiểm nhân thọ, dù vẫn đang ở mức tăng trưởng âm khoảng 4% nhưng đã cải thiện rõ rệt và đang dần phục hồi ổn định so với hai năm trước đây. Hiện nay, quy mô thị trường bảo hiểm nhân thọ vẫn giữ vai trò chủ chốt khi gấp khoảng hai lần quy mô mảng phi nhân thọ.

Để khôi phục niềm tin khách hàng và thúc đẩy thị trường đạt được các mục tiêu quy mô đề ra, cơ quan quản lý Nhà nước đã tập trung mạnh mẽ vào việc hoàn thiện thể chế và cải cách thủ tục hành chính. Thông qua việc sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 và Nghị định hướng dẫn năm 2025, Bộ Tài chính đã thực hiện cắt giảm 46 điều kiện kinh doanh, tương đương khoảng 30% tổng số điều kiện và đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính liên quan. Những nỗ lực này không chỉ giúp tháo gỡ điểm nghẽn cho các doanh nghiệp mà còn tạo hành lang pháp lý minh bạch hơn.

Bên cạnh đó, hệ thống pháp luật mới đặc biệt chú trọng vào trách nhiệm công khai thông tin của doanh nghiệp và tính trung thực của đại lý khi tư vấn cho khách hàng. Bên cạnh đó, công tác chuyển đổi số, kiểm tra giám sát và tăng cường đối thoại với doanh nghiệp cũng được đẩy mạnh nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển thực tiễn và kịp thời hỗ trợ thị trường.

Về định hướng chiến lược đến năm 2030, Bộ Tài chính đặt mục tiêu đưa quy mô doanh thu phí bảo hiểm tương đương khoảng 3,3% đến 3,5% GDP. Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đánh giá đây là một mục tiêu đầy tham vọng trong bối cảnh nền kinh tế liên tục tăng trưởng mạnh mẽ, khiến tỷ trọng của ngành bảo hiểm khó đuổi kịp tốc độ tăng trưởng chung của GDP.

Thứ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ vững mục tiêu chiến lược tài chính toàn diện đồng thời lưu ý rằng ngành bảo hiểm cần ưu tiên yếu tố an toàn và bền vững lên hàng đầu thay vì chỉ chạy theo con số tuyệt đối. Trong thời gian tới, ngành bảo hiểm cần tiếp tục ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và kinh doanh để tối ưu hóa hoạt động, quyết liệt loại bỏ các rào cản nhằm bảo vệ quyền lợi người tham gia và khẳng định vai trò là lá chắn rủi ro cho nền kinh tế./.

Bộ Tài chính thông tin về thuế thu nhập cá nhân và hỗ trợ nhà ở công nhân Tại dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân, cơ quan quản lý đề xuất xóa bỏ giới hạn về địa bàn đối với các khoản lợi ích về nhà ở.