Bộ Tài chính thông tin về các giải pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh

Ngày 17/6, thông tin về công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết Cơ quan Thuế đang tích cực triển khai các giải pháp hỗ trợ chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang hình thức kê khai theo tinh thần Nghị quyết 68 của Quốc hội. Đây là chủ trương xuyên suốt nhằm cụ thể hóa chương trình hành động của Chính phủ, hướng tới sự minh bạch và thuận lợi cho người nộp thuế. Theo ông Sơn, Cơ quan Thuế luôn trân trọng các ý kiến đóng góp từ xã hội và các hiệp hội để nghiên cứu, cải thiện công tác quản lý.

Trong quá trình chuyển đổi, ngành thuế đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi và mang lại giá trị thực tế cho hộ kinh doanh trong giai đoạn đầu. Hiện nay, ngưỡng doanh thu thực hiện nghĩa vụ thuế đã có những điều chỉnh so với giai đoạn trước, đồng thời các tỷ suất thuế tính trên doanh thu cơ bản được giữ ổn định để đảm bảo tính thích nghi.

Điểm thay đổi trọng tâm là chuyển từ việc hộ kinh doanh tự xác định doanh thu hàng kỳ sang hình thức kê khai với sự hỗ trợ tối đa từ công nghệ. Trong gần 5 năm qua, Cơ quan Thuế đã phối hợp với các nhà cung cấp giải pháp triển khai hệ thống phần mềm ứng dụng từ quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử, chữ ký số đến khai và nộp thuế trực tuyến. Nhiều gói hỗ trợ miễn phí đã được cung cấp để phù hợp với từng loại hình và quy mô kinh doanh.

Kết quả tổng kết cho thấy có đến 98% hộ kinh doanh đã thực hiện kê khai kịp thời và chính xác. Cơ quan Thuế cũng theo sát từng diễn biến tờ khai để hỗ trợ thay vì áp dụng các biện pháp xử phạt trong giai đoạn đầu, giúp hộ kinh doanh yên tâm hoạt động.

Ông Sơn chia sẻ, thời gian tới Bộ Tài chính sẽ tiếp tục rà soát, cải thiện thủ tục hành chính tại Luật Quản lý thuế và các thông tư hướng dẫn để tăng cường kỷ luật kỷ cương nhưng vẫn đảm bảo sự tiện ích. Việc mở rộng quy mô kê khai được kỳ vọng giúp minh bạch hóa hoạt động kinh tế, tránh tình trạng điều chỉnh doanh thu không kịp thời dẫn đến hành vi trốn thuế đồng thời tạo ra vòng tròn quản lý khép kín cho nền kinh tế.

Đối với các đề xuất về ngưỡng doanh thu dưới 5 tỷ đồng mỗi năm, Cục Thuế đang tiếp tục nghiên cứu, theo sát thực tiễn để tham mưu cho các cấp có thẩm quyền những chính sách phù hợp nhất./.

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