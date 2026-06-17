Bổ sung 11.000 tỷ đồng tiết kiệm từ tinh gọn bộ máy vào nguồn cải cách tiền lương

Tại cuộc họp báo thường kỳ quý 2 của Bộ Tài chính diễn ra ngày 17/6, ông Dương Tiến Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, cho biết Chính phủ đã chủ động chuẩn bị đầy đủ nguồn lực tài chính để thực hiện lộ trình cải cách tiền lương theo đúng kế hoạch. Ông cũng khẳng định việc điều chỉnh lương cơ sở đã được tính toán kỹ lưỡng, đồng bộ với các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát, nhằm đảm bảo lộ trình này nằm trong khả năng kiểm soát của nền kinh tế.

Cụ thể, nguồn lực để thực hiện cải cách tiền lương hiện đã được bố trí ổn định trong kế hoạch tài chính 5 năm và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2026. Đáng chú ý, việc triển khai quyết liệt chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế trong năm 2025 đã tạo ra nguồn lực bổ sung đáng kể cho công tác này. Theo số liệu tổng hợp từ các Bộ, ngành và địa phương, tổng kinh phí tiết kiệm được từ quá trình tinh gọn bộ máy đạt khoảng 11.000 tỷ đồng. Trong cơ cấu này, nguồn tiết kiệm thuộc ngân sách Trung ương đóng góp khoảng 4.800 tỷ đồng, còn lại là của các địa phương.

Về phương án sử dụng nguồn tiền tiết kiệm, Quốc hội đã cho phép bổ sung toàn bộ số kinh phí này vào nguồn lực chung dành cho cải cách tiền lương. Riêng phần kinh phí tiết kiệm tại các địa phương sẽ được thu hồi và bổ sung trở lại vào nguồn cải cách tiền lương.

Liên quan đến lộ trình thực thi cụ thể, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 161/2026/NĐ-CP quy định việc điều chỉnh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, mức lương cơ sở chính thức được điều chỉnh tăng 8% so với mức hiện hành, bắt đầu áp dụng từ ngày 1/7/2026. Để quá trình triển khai diễn ra thống nhất và hiệu quả trên phạm vi toàn quốc, Bộ Nội vụ cũng đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết cho các đơn vị thực hiện.

Trước những băn khoăn về áp lực lạm phát khi tăng lương, lãnh đạo Vụ Ngân sách Nhà nước nhấn mạnh đây là nội dung trọng điểm đã được Chính phủ nghiên cứu và đánh giá tác động toàn diện ngay từ khi xây dựng chính sách. Bên cạnh việc chuẩn bị về mặt nguồn lực tài chính, Bộ Tài chính cũng chủ động xây dựng các kịch bản điều hành và dự toán ngân sách linh hoạt, đảm bảo mặt bằng giá cả và các cân đối lớn của nền kinh tế không bị xáo trộn./.

Bộ Tài chính thông tin về thuế thu nhập cá nhân và hỗ trợ nhà ở công nhân Tại dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân, cơ quan quản lý đề xuất xóa bỏ giới hạn về địa bàn đối với các khoản lợi ích về nhà ở.