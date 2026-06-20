Giải ngân gần 189 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công trong nửa đầu năm 2026

Thông tin từ Kho bạc Nhà nước cho biết tổng số vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2026 đã thanh toán và chi trả qua hệ thống tính đến giữa tháng 6 đạt 188.832 tỷ đồng trên tổng kế hoạch 923.098 tỷ đồng.

Trong cơ cấu nguồn vốn thực hiện, vốn trong nước thanh toán đạt 186.600 tỷ đồng, bằng 20,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đối với nguồn vốn ngoài nước, số vốn xác nhận thanh toán qua Kho bạc Nhà nước đạt 2.232 tỷ đồng, tương đương 12,6% kế hoạch được giao.

Kho bạc Nhà nước lưu ý số liệu lũy kế này không bao gồm các khoản giải ngân vốn đầu tư công được kiểm soát chi qua cơ quan tài chính (như vốn cấp bù lãi suất, phí quản lý cho các ngân hàng thương mại và số vốn thuộc khối quốc phòng, an ninh theo quy định đặc thù).

Phân tích về tình hình thực hiện, đại diện Kho bạc Nhà nước chỉ ra nhóm nguyên nhân tác động trực tiếp đến tiến độ giải ngân trong những tháng đầu năm.

Điểm nghẽn lớn nhất vẫn nằm ở công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các vướng mắc trong xác định nguồn gốc đất, đơn giá đền bù và phê duyệt phương án bồi thường, khiến nhiều dự án chưa thể triển khai thi công theo đúng lộ trình.

Bên cạnh đó, thị trường vật liệu xây dựng biến động mạnh với tình trạng thiếu hụt nguồn cung đất, cát, đá san lấp và giá xăng dầu tăng cao đã làm phát sinh chi phí, buộc các chủ đầu tư phải thực hiện các thủ tục điều chỉnh dự toán và hợp đồng.

Ngoài ra, việc nhập khẩu thiết bị từ nước ngoài chậm trễ và tính chất chu kỳ của các tháng đầu năm khi chủ đầu tư tập trung hoàn thiện hồ sơ thiết kế, thẩm định và lựa chọn nhà thầu cũng khiến khối lượng nghiệm thu thanh toán chưa cao.

Tại cấp cơ sở, Kho bạc Nhà nước chỉ ra tình trạng thiếu hụt cán bộ chuyên trách đầu tư công hoặc cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ tại một số xã, phường cũng là rào cản ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Song song với nhiệm vụ kiểm soát chi, Kho bạc Nhà nước đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế và Hải quan để tập trung nhanh, đầy đủ các nguồn thu vào ngân sách Nhà nước.

Tính đến ngày 15/6, lũy kế thu ngân sách Nhà nước toàn quốc đạt 1.425.563 tỷ đồng, hoàn thành 56,36% (dự toán năm là 2.529.467 tỷ đồng). Trong đó, thu nội địa không kể dầu thô đạt 1.231.568 tỷ đồng, tương ứng 55,98% dự toán. Thu từ dầu thô đạt 27.496 tỷ đồng, bằng 63,95% dự toán và thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu sau khi đã trừ hoàn thuế giá trị gia tăng đạt 165.714 tỷ đồng, hoàn thành 59,61% dự toán được giao.

Kết quả thu ngân sách khả quan cùng với việc chủ động nhận diện các nút thắt trong giải ngân đầu tư công là cơ sở để Kho bạc Nhà nước tiếp tục điều hành ngân quỹ hiệu quả, bảo đảm đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu và đầu tư phát triển của quốc gia trong giai đoạn tiếp theo./.

Thu hồi, chấm dứt các dự án trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc-Nam chậm tiến độ Cục Đường bộ sẽ xem xét, đánh giá năng lực thực hiện để chấm dứt, thu hồi dự án trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc-Nam nếu nhà đầu tư không nỗ lực triển khai dự án, hoàn thành công trình dịch vụ công.