Lãi suất ngân hàng ngày 18/6: Những ngân hàng có lãi suất trên 8%

PVcomBank đang dẫn đầu thị trường với mức 10%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 12-13 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Tuy nhiên, mức lãi suất này chỉ áp dụng đối với khách hàng gửi tại quầy với số tiền từ 2.000 tỷ đồng trở lên.

MSB áp dụng mức lãi suất 9%/năm dành cho các khoản tiền gửi kỳ hạn 12 hoặc 13 tháng. Điều kiện áp dụng là sổ tiết kiệm mở mới hoặc tự động gia hạn từ ngày 1/1/2018 và có số dư từ 500 tỷ đồng trở lên.

Tại Nam A Bank, khách hàng gửi tiền kỳ hạn 24 tháng với số dư từ 500 tỷ đồng trở lên có thể được hưởng mức lãi suất lên tới 8,3%/năm. Đây hiện là một trong những mức lãi suất huy động cao nhất trên thị trường.

Bên cạnh đó, khoản tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên tại kỳ hạn 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ, được áp dụng lãi suất 8,1%/năm sau khi có phê duyệt của Tổng Giám đốc.

Tại Cake by VPBank, lãi suất niêm yết dao động 7,2-7,4%/năm. Từ ngày 1-30/6, ngân hàng triển khai chương trình cộng thêm 1,5 điểm phần trăm cho khách hàng cá nhân lần đầu gửi tiết kiệm từ 100.000 đồng trở lên, kỳ hạn từ 6 tháng và không tất toán trước hạn. Nhờ đó, lãi suất thực nhận cao nhất có thể đạt 8,9%/năm.

Dưới đây là bảng thống kê lãi suất gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn theo phương thức online với lãi nhận cuối kỳ của hơn 30 ngân hàng tại Việt Nam, được cập nhật tại thời điểm tháng 6/2026:

Ngân hàng

1 tháng

3 tháng

6 tháng

12 tháng

18 tháng

24 tháng

36 tháng

Techcombank

4.50

Tham khảo: Biểu phí, lãi suất

4.75

Tham khảo: Biểu phí, lãi suất

6.70

Tham khảo: Biểu phí, lãi suất

6.90

Tham khảo: Biểu phí, lãi suất

6.00

Tham khảo: Biểu phí, lãi suất

6.00

Tham khảo: Biểu phí, lãi suất

6.00

Tham khảo: Biểu phí, lãi suất

VPBank

4.75

4.75

6.6

6.7

6.2

6.2

6.2

TPBank

4.75

4.75

5.4

5.7

5.9

6.1

6.1

SeABank

3.95 3.95

4.95

5.3

5.95

5.95

5.95

VIB

4.75

4.75 5.7

6.5

5.9

6.0

6.0

Vietcombank

2.1

2.4

3.5

5.2

4.6

4.7

4.7

VietinBank

2.1

2.4

3.5

5.2

5.2

5.3

5.3

Agribank

2.6

2.9

4.0

5.2

5.2

5.3

5.3 BIDV

3.0

3.4

4.5

5.2

5.3

5.3

5.3

MBBank

4.5

4.7

5.9

6.3

5.8

6.4

6.4

ACB

4.4

4.65

5.3

5.8

5.0 5.0 5.0 ABBank

3.6

3.8

6.1

5.6

6.3

6.3

6.3

MSB

4.1

4.1

5.2

5.8

5.8

5.8

5.8

LPBank

4.7

4.75

6.8

7.0

7.1

7.2

7.2

GPBank

3.65

3.75

5.1

5.4

5.85

5.85

5.85

Eximbank

3.5

3.6

4.7

5.0

5.8

5.8

5.8

Kienlongbank

3.5

3.5

5.3

5.5

5.25

5.25

5.25

SCB

1.6

1.9

2.9

3.7

3.9

3.9

3.9

SHB

3.9

4.2

5.2

5.6

6.0

6.1

6.2

PVcomBank

4.75

4.75

5.5

5.8

6.8

6.8

6.8

Saigonbank

4.75

4.75

6.0

6.3

6.5

6.5

6.5

VietBank

4.5

4.5

6.0

6.2

6.6

6.6

6.6

HDBank

3.5

3.6

5.4

5.7

6.1

5.5

5.5

VietABank

4.5

4.7

5.9

6.0

6.3

6.4

6.4

NamABank

3.9

4.0

5.0

5.5

5.9

5.9

5.9

Vikki Bank

4.7

4.7

6.4

6.5

6.0

6.0

6.0

BAOVIET Bank

3.7

4.0

5.8

6.1

6.25

6.25

6.25

Viet Capital Bank

4.75

4.75

6.3

6.6

7.0

7.1

7.1

PG Bank

4.75

4.75

7.1

7.2

6.8

6.8

6.8

BacABank

4.55

4.55

6.3

6.4

5.5

5.5

5.5

NCB

4.6

4.75

6.3

6.6

6.3

6.3

6.3

CBBank

4.75

4.75

6.2

6.4

6.2

6.2

6.2

OCB

4.75

4.75

6.4

6.7

6.7

6.9

7.1

OceanBank 4.6 4.75 6.5 7.2 7.2 7.2 7.2