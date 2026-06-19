Đề xuất giới hạn cho vay ra nước ngoài tối đa 200 triệu USD mỗi năm

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lấy ý kiến đối với Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục xem xét, chấp thuận cho tổ chức kinh tế cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú.

Dự thảo gồm 5 chương, 22 điều, quy định về điều kiện cho vay, bảo lãnh; thẩm quyền xem xét, chấp thuận; trình tự, thủ tục thực hiện.

Theo dự thảo, tổ chức kinh tế chỉ được cho vay hoặc bảo lãnh đối với công ty mẹ hoặc các công ty thành viên ở nước ngoài có cùng công ty mẹ với bên cho vay, bên bảo lãnh. Ngoài ra, đối tượng được vay hoặc được bảo lãnh còn bao gồm Chính phủ nước ngoài hoặc các tổ chức nước ngoài được Chính phủ nước ngoài bảo lãnh theo các thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ các nước.

Doanh nghiệp phải được thành lập hợp pháp tại Việt Nam và có thời gian hoạt động tối thiểu 2 năm đối với trường hợp cho vay, bảo lãnh gắn với dự án đầu tư ra nước ngoài; tối thiểu 5 năm đối với các khoản cho vay, bảo lãnh không gắn với dự án đầu tư ra nước ngoài.

Trong hai năm liền kề trước thời điểm nộp hồ sơ, doanh nghiệp phải có kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh có lãi theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán. Tại thời điểm lập phương án cho vay hoặc bảo lãnh, tổ chức kinh tế không được có nợ xấu với hệ thống ngân hàng và không có nợ thuế với ngân sách nhà nước.

Đối với doanh nghiệp không phải doanh nghiệp nhà nước, tỷ lệ nợ phải trả tối đa không quá 3 lần vốn chủ sở hữu được ghi nhận trên báo cáo tài chính hợp nhất quý hoặc năm gần nhất.

Dự thảo quy định tổ chức kinh tế không được sử dụng vốn vay nước ngoài để cho vay ra nước ngoài hoặc bảo lãnh cho người không cư trú. Đối với các khoản cho vay hoặc bảo lãnh không gắn với dự án đầu tư ra nước ngoài, nguồn vốn thực hiện phải là nguồn ngoại tệ tự có phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được phép thu ngoại tệ theo quy định.

Đối với các khoản cho vay hoặc bảo lãnh gắn với dự án đầu tư ra nước ngoài, số tiền cho vay hoặc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh phải nằm trong hạn mức cho vay, hạn mức bảo lãnh và phù hợp với quy mô vốn đầu tư được ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

Đáng chú ý, đối với hoạt động cho vay không gắn với dự án đầu tư ra nước ngoài, quy mô khoản cho vay tối đa được quy định là 200 triệu USD mỗi năm hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương.

Về mục đích sử dụng vốn, khoản vay hoặc khoản bảo lãnh phải phục vụ thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài đã được cấp phép hoặc phục vụ hoạt động kinh doanh phù hợp với phạm vi hoạt động được phép của bên đi vay, bên được bảo lãnh tại nước sở tại.

Dự thảo cũng yêu cầu tổ chức kinh tế xây dựng phương án cho vay, bảo lãnh với các nội dung như thông tin bên vay, bên được bảo lãnh; hạn mức cho vay, bảo lãnh; mục đích sử dụng vốn; phương án cân đối nguồn ngoại tệ; kế hoạch giải ngân, thu hồi nợ; đánh giá tính khả thi của dự án; khả năng tài chính của bên đi vay, bên được bảo lãnh và các biện pháp phòng ngừa rủi ro.

Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét cấp văn bản chấp thuận đối với các khoản cho vay gắn với dự án đầu tư ra nước ngoài có vốn đầu tư từ 1.600 tỷ đồng trở. (Ảnh: Vietnam+)

Cũng theo dự thảo, một trong những nội dung trọng tâm của dự thảo là quy định cụ thể các trường hợp phải trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận trước khi thực hiện.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét cấp văn bản chấp thuận đối với các khoản cho vay gắn với dự án đầu tư ra nước ngoài có vốn đầu tư từ 1.600 tỷ đồng trở lên hoặc dự án đề xuất áp dụng cơ chế, chính sách hỗ trợ đặc biệt.

Các khoản cho vay không gắn với dự án đầu tư ra nước ngoài có giá trị từ 1.600 tỷ đồng trở lên và các khoản bảo lãnh có giá trị cam kết từ 1.600 tỷ đồng trở lên cũng thuộc thẩm quyền xem xét của Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp tăng giá trị khoản vay hoặc khoản bảo lãnh trên 10% so với giá trị đã được chấp thuận hoặc thay đổi bên cho vay, bên bảo lãnh thì phải thực hiện thủ tục xin điều chỉnh văn bản chấp thuận.

Đối với các trường hợp không thuộc diện phải xin chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, tổ chức kinh tế được thực hiện khoản vay hoặc khoản bảo lãnh khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định và thực hiện đăng ký, đăng ký thay đổi với Ngân hàng Nhà nước theo quy định về quản lý ngoại hối./.

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