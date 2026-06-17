Bộ Tài chính xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 10

Tại họp báo quý 2 diễn ra ngày 17/6, đại diện Bộ Tài chính đã thông tin về tiến độ xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW nhằm nâng cao chất lượng dòng vốn FDI.

Cụ thể hơn, bà Nguyễn Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, cho biết Nghị quyết số 10-NQ/TW được Bộ Chính trị ban hành ngày 8/6/2026 là kết quả của quá trình nghiên cứu, rà soát và đánh giá kỹ lưỡng về vai trò quan trọng của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đối với sự phát triển kinh tế Việt Nam.

Nghị quyết đặt ra các mục tiêu mang tính chiến lược cho giai đoạn 2026-2030 với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 40 đến 50 tỷ USD mỗi năm và vốn thực hiện đạt từ 30 đến 40 tỷ USD mỗi năm.

Trong định hướng mới, Việt Nam phấn đấu 75% nguồn vốn thu hút sẽ đến từ các quốc gia có tiềm lực công nghệ cao và các nền kinh tế phát triển đồng thời đặt mục tiêu đưa 10.000 doanh nghiệp trong nước tham gia sâu vào chuỗi cung ứng giá trị toàn cầu. Những mục tiêu này nhằm khắc phục triệt để những hạn chế tồn tại trong thời gian qua, như hiệu quả chuyển giao công nghệ chưa đạt kỳ vọng, tỷ lệ nội địa hóa thấp và thiếu sự gắn kết giữa doanh nghiệp nội địa với khu vực FDI.

Ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, Bộ Tài chính đã khẩn trương dự thảo Chương trình hành động để trình Quốc hội tại kỳ họp tháng Mười. Sau khi được thông qua, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về Chương trình hành động, giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành và địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp. Trọng tâm của chiến lược này là chuyển dịch thu hút FDI từ số lượng sang chất lượng, ưu tiên các dự án tập trung vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bà Hương nhấn mạnh Bộ Tài chính cam kết sẽ đồng hành cùng các đơn vị liên quan trong việc tăng cường tỷ lệ nội địa hóa và nâng cao năng lực tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Việt Nam, đảm bảo thực hiện thành công các mục tiêu tăng trưởng bền vững đã đề ra tại Nghị quyết 10-NQ/TW./.

Bộ Tài chính thông tin về thuế thu nhập cá nhân và hỗ trợ nhà ở công nhân Tại dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân, cơ quan quản lý đề xuất xóa bỏ giới hạn về địa bàn đối với các khoản lợi ích về nhà ở.