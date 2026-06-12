Chuyên gia UOB: Kinh tế Việt Nam vẫn cho thấy sức chống chịu tích cực

Dù đối mặt với áp lực lạm phát, giá năng lượng cao và bất ổn địa chính trị, UOB vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2026 ở mức 7%. Bên cạnh đó, tổ chức này đánh giá tỷ giá VND đang dần ổn định hơn, trong khi vàng nhiều khả năng tiếp tục tích lũy quanh vùng giá hiện tại trong ngắn hạn.

Tăng trưởng vẫn vượt kỳ vọng nhưng thách thức đang gia tăng

Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đạt 7,83% so với cùng kỳ trong quý 1/2026, giảm từ mức 8,46% của quý 4/2025 nhưng vẫn vượt dự báo 7,0% của UOB và mức dự báo đồng thuận 7,6% của Bloomberg.

Động lực tăng trưởng tiếp tục đến từ các ngành sản xuất, xây dựng và dịch vụ. Xuất khẩu tăng 19,1% so với cùng kỳ, trong khi vốn FDI thực hiện tăng 9,1%, đạt 5,41 tỷ USD. Dòng vốn đầu tư duy trì tích cực khi doanh nghiệp tiếp tục đa dạng hóa chuỗi cung ứng nhằm thích ứng với những thay đổi trong thương mại toàn cầu.

Tuy nhiên, các số liệu gần đây cho thấy triển vọng ngắn hạn đan xen cả yếu tố tích cực lẫn thách thức. Hoạt động sản xuất cải thiện trong tháng 5 với chỉ số PMI tăng lên 52,8 từ mức 50,5 của tháng 4 và 49,8 cùng kỳ năm trước. Chỉ số sản lượng cũng tăng mạnh lên 55,6.

Ở chiều ngược lại, lạm phát tiếp tục tăng lên 5,6% trong tháng 5, từ mức 5,5% của tháng 4 và 4,7% của tháng 3, ghi nhận mức cao nhất trong vòng 6 năm.

Tăng trưởng sản lượng công nghiệp chậm lại còn 9% trong tháng Năm, thấp hơn mức 10% của tháng trước. Bình quân quý d2/2026, sản lượng công nghiệp tăng 9,5%, thấp hơn mức 11% của quý 1.

Xuất khẩu cũng có dấu hiệu hạ nhiệt khi tăng 18% trong tháng Năm, thấp hơn mức 21% của tháng Tư. Trong khi đó, nhập khẩu tăng lên 33,8% từ mức 32,5%.

Diễn biến này khiến cán cân thương mại trong 5 tháng đầu năm chuyển sang thâm hụt 12,7 tỷ USD, trái ngược với mức thặng dư 5 tỷ USD của năm 2025. Đây cũng là mức thâm hụt lớn nhất trong gần 30 năm.

Theo UOB, áp lực lên cán cân thanh toán có thể còn kéo dài. Các dự án hạ tầng và giao thông quy mô lớn sẽ tiếp tục làm gia tăng nhu cầu nhập khẩu máy móc, trong khi giá dầu cao hơn sẽ đẩy chi phí năng lượng tăng lên.

Theo mô phỏng của UOB, nếu giá dầu thô bình quân ở mức 100 USD/thùng trong vòng 6-12 tháng, hóa đơn nhập khẩu năng lượng của Việt Nam có thể tăng khoảng 40%, tương đương 5,2 tỷ USD trong năm 2026. Đồng thời, thặng dư tài khoản vãng lai có thể thu hẹp khoảng 20%, tương đương 6,5 tỷ USD, từ mức 33 tỷ USD của năm 2025.

Ngày 24/4, Quốc hội đã thông qua chương trình nghị sự giai đoạn 2026-2030, đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân tối thiểu 10% mỗi năm. Đến năm 2030, Việt Nam hướng tới đạt ngưỡng thu nhập trung bình cao, xây dựng nền công nghiệp hiện đại, nằm trong nhóm 30 nền kinh tế lớn nhất thế giới và nâng GDP bình quân đầu người lên 8.500 USD.

Trong khi đó, Ngân hàng Thế giới dự báo tăng trưởng năm 2026 đạt 6,8% và lạm phát ở mức 4,2% đồng thời lưu ý tác động từ xung đột Trung Đông đối với thương mại, giá nhiên liệu và hoạt động kinh doanh.

Hoạt động sản xuất cải thiện trong tháng 5 với chỉ số PMI tăng lên 52,8 từ mức 50,5 của tháng 4 và 49,8 cùng kỳ năm trước. (Ảnh: Vietnam+)

Theo đánh giá của UOB, rủi ro từ giá năng lượng và khả năng thay đổi chính sách thuế của Mỹ vẫn ở mức đáng kể, dù nhu cầu bên ngoài hiện duy trì tương đối tốt, một phần nhờ làn sóng đầu tư toàn cầu vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Vì vậy, UOB tiếp tục giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2026 ở mức 7,0%. Giai đoạn khó khăn nhất nhiều khả năng rơi vào quý 2 và quý 3/2026 với mức tăng trưởng bình quân khoảng 6,7%.

Kỳ vọng tỷ giá ổn định và duy trì triển vọng tích cực với vàng

Cũng theo chuyên gia UOB, lạm phát hiện là mối quan tâm lớn nhất của Ngân hàng Nhà nước khi bình quân 5 tháng đầu năm đạt 4,3%, tiệm cận mục tiêu 4,5% và có thể tăng lên 5,5% trong cả năm. Trong bối cảnh áp lực giảm giá của VND vẫn hiện hữu, Ngân hàng Nhà nước nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất điều hành, đồng thời tiếp tục thúc đẩy giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Tuy nhiên, áp lực thanh khoản đang gia tăng khi nhu cầu tín dụng phục hồi. Tính đến ngày 28/4, dư nợ tín dụng vượt 19,4 triệu tỷ đồng, tăng 18,26% so với cùng kỳ, trong khi tổng thanh khoản chỉ tăng 7,7% kể từ đầu năm. Một số ngân hàng đã bắt đầu nâng lãi suất huy động.

Dù vậy, tỷ giá VND đã ổn định hơn trong thời gian gần đây, dao động trong khoảng 26.291-26.372 đồng/USD trong tháng 4 và tháng 5. Theo UOB, động thái can thiệp của Ngân hàng Nhà nước thông qua hợp đồng kỳ hạn hủy ngang 180 ngày ở mức 26.850 đồng/USD đã góp phần neo kỳ vọng thị trường và hạn chế đầu cơ.

Bên cạnh đó, việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran và những tín hiệu tích cực trong quan hệ thương mại Mỹ - Trung cũng hỗ trợ môi trường bên ngoài. Theo UOB, căng thẳng thương mại hạ nhiệt giúp giảm rủi ro lan tỏa thuế quan, củng cố vị thế của Việt Nam trong xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng và hỗ trợ triển vọng FDI trung, dài hạn.

Tỷ giá được kỳ vọng dần ổn định. (Ảnh: Vietnam+)

Trong ngắn hạn, đặc biệt là quý 3/2026, VND vẫn có thể chịu áp lực nhất định do bất ổn địa chính trị kéo dài. Tuy nhiên, UOB tiếp tục duy trì quan điểm tương đối ổn định đối với đồng tiền này nhờ nền tảng tăng trưởng vững chắc, dòng vốn FDI tích cực và chính sách tiền tệ ổn định. Khả năng Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi vào tháng 9/2026 cũng có thể tạo thêm động lực cho dòng vốn đầu tư gián tiếp. UOB dự báo tỷ giá USD/VND ở mức 26.500 trong quý 3, quý 4 đạt 26.400 đồng, quý 1/2027 là 26.300 đồng và 26.100 đồng/USD trong quý 2/2027.

Đối với vàng, UOB cho rằng kim loại quý này cần thêm thời gian tích lũy trước khi hình thành xu hướng tăng mới. Sau khi giá dầu Brent vượt 100 USD/thùng do căng thẳng tại Trung Đông, UOB đã hạ dự báo giá vàng xuống 4.400 USD/ounce trong quý 2 và 4.600 USD/ounce trong quý III/2026 do lo ngại áp lực lạm phát gia tăng.

Theo chuyên gia UOB, quan điểm thận trọng này tương đối phù hợp với diễn biến hiện nay khi giá vàng đang dao động quanh mức 4.500 USD/ounce. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng, cùng với sự suy giảm của hoạt động giao dịch đầu cơ, hoạt động bán vàng từ một số ngân hàng trung ương và nỗ lực giảm mua vàng của Ấn Độ tiếp tục tạo sức ép trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, UOB cho rằng giai đoạn tích lũy quanh vùng 4.500 USD/ounce là cần thiết để vàng thiết lập nền tảng ổn định trước khi các yếu tố hỗ trợ dài hạn của một tài sản trú ẩn an toàn quay trở lại. Dù thận trọng trong ngắn hạn, ngân hàng này vẫn duy trì đánh giá tích cực về triển vọng dài hạn của vàng, với dự báo giá đạt 4.600 USD/ounce trong quý 3/2026, quý 4/2026 đạt 4.800 USD/ounce, quý 1/2027 đạt 5.000 USD/ounce và 5.200 USD/ounce trong quý 2/2027./.

UOB: Tỷ giá và lãi suất sẽ là biến số quan trọng của kinh tế Việt Nam 2026 Chuyên gia UOB nhận định triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2026 được đánh giá vẫn tích cực, nhưng sẽ chịu tác động không nhỏ từ những biến động của môi trường kinh tế toàn cầu.