Cho thuê bất động sản dưới 1 tỷ đồng một năm vẫn phải thông báo doanh thu

Ngày 12/6, Cục Thuế cho biết theo quy định tại Nghị định số 141/2026/NĐ-CP của Chính phủ, cá nhân có hoạt động cho thuê bất động sản với tổng doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở xuống không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động này.

Tuy nhiên, kể từ ngày 1/1/2026, cá nhân cho thuê bất động sản thực hiện cơ chế tự khai, tự nộp thuế vẫn phải thực hiện một số nghĩa vụ hành chính, gồm thông báo doanh thu từ hoạt động cho thuê bất động sản trong năm và thông báo số tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử sử dụng cho hoạt động kinh doanh.

Theo Cục Thuế, để tạo thuận lợi cho người nộp thuế, cá nhân có thể lựa chọn tần suất thông báo doanh thu phù hợp với tình hình thực tế.

Cụ thể, người cho thuê bất động sản có thể lựa chọn thông báo doanh thu một lần cho cả năm tính thuế, với thời hạn chậm nhất là ngày 31/1 của năm dương lịch tiếp theo.

Trường hợp lựa chọn thông báo doanh thu hai lần trong năm, thời hạn gửi thông báo lần thứ nhất chậm nhất vào ngày 31/7 của năm tính thuế, còn lần thứ hai chậm nhất vào ngày 31/1 của năm tiếp theo.

Khi thực hiện thông báo doanh thu, cá nhân sử dụng Mẫu số 01/BĐS ban hành kèm theo Thông tư số 50/2026/TT-BTC ngày 13/5/2026 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2026/TT-BTC ngày 05 tháng 3 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hồ sơ, thủ tục quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Đối với trường hợp có từ hai bất động sản cho thuê trở lên, người nộp thuế phải lập thêm Phụ lục Bảng kê chi tiết bất động sản theo Mẫu số 01/BK-BĐS ban hành kèm theo Thông tư số 18/2026/TT-BTC ngày 5/3/2026 quy định về hồ sơ, thủ tục quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh để kê khai đầy đủ thông tin từng bất động sản phát sinh hoạt động cho thuê.

Việc thông báo doanh thu được thực hiện hoàn toàn bằng phương thức điện tử thông qua ứng dụng eTax Mobile hoặc Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính thuế.

Đối với các trường hợp đặc biệt như người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc diện bảo trợ xã hội, người sinh sống tại địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn hoặc các trường hợp bất khả kháng khác không thể giao dịch điện tử, hồ sơ có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.

Về địa điểm thực hiện, trường hợp cá nhân có nhiều bất động sản cho thuê trên cùng địa bàn hoặc tại nhiều tỉnh, thành phố khác nhau, người nộp thuế được lựa chọn một cơ quan thuế nơi có bất động sản cho thuê để thực hiện thông báo doanh thu.

Liên quan đến việc thông báo số tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử, Cục Thuế cho biết nội dung này được tích hợp ngay trên Mẫu số 01/BĐS ban hành kèm theo Thông tư số 50/2026/TT-BTC.

Cá nhân chỉ phải kê khai một lần trong trường hợp chưa từng thông báo thông tin tài khoản, ví điện tử cho cơ quan thuế hoặc thông tin này chưa được thể hiện trong hợp đồng cho thuê bất động sản.

Thời hạn thực hiện thông báo số tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử được áp dụng tương ứng với thời hạn thông báo doanh thu theo quy định hiện hành./.

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