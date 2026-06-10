Làn sóng phát triển nhà ở cho thuê lan rộng

Nhiều địa phương đang đẩy mạnh phát triển nhà ở cho thuê thay vì chỉ tập trung vào nhà để bán. Sự chuyển hướng này được xem là bước thay đổi quan trọng trong chính sách nhà ở, khi mục tiêu không còn đơn thuần là giúp người dân sở hữu nhà mà hướng đến bảo đảm quyền tiếp cận chỗ ở phù hợp với thu nhập.

Đầu tháng 6, Hà Nội công bố sẽ khởi công một số dự án nhà ở cho thuê ngay trong tháng, đánh dấu lần đầu tiên thành phố triển khai mô hình này ở quy mô lớn.

Gần như cùng thời điểm, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đưa ra mục tiêu phát triển 50.000 căn nhà ở xã hội cho thuê trong giai đoạn 2026-2030, mức cao nhất từ trước đến nay của một địa phương.

Những động thái này cho thấy một xu hướng mới đang hình thành trên thị trường bất động sản: phát triển nhà ở cho thuê như một cấu phần quan trọng của chính sách an sinh và phát triển đô thị.

Tại Hà Nội, sau nhiều năm tập trung phát triển nhà ở xã hội để bán, Thủ đô đang chuyển hướng mạnh hơn sang mô hình cho thuê.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, hiện thành phố có 90 dự án nhà ở xã hội với khoảng 80.800 căn hộ.

Riêng năm 2026, dự kiến có 41 dự án với 27.426 căn được khởi công, trong đó 7 dự án với khoảng 6.353 căn sẽ khởi công ngay trong tháng 6. Song song đó, thành phố bắt đầu triển khai các dự án nhà ở cho thuê phục vụ công nhân, người lao động, giáo viên, bác sĩ và lực lượng vũ trang.

Một điểm đáng chú ý là Hà Nội đã hoàn thiện khung giá cho thuê nhà ở xã hội, dao động từ 48.000-198.000 đồng/m2/tháng tùy quy mô công trình. Đây được xem là nền tảng quan trọng để hình thành thị trường nhà ở xã hội cho thuê chuyên nghiệp và minh bạch.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, quan điểm mới là phát triển thị trường bất động sản cho thuê theo hướng dài hạn, phục vụ nhu cầu ở thực thay vì tích sản hay đầu cơ.

Thành phố sẽ sớm hình thành các dự án điểm về nhà ở cho thuê để nhân rộng trong những năm tới.

Tiến sỹ Cấn Văn Lực - chuyên gia kinh tế trưởng BIDV nhận định, việc Hà Nội triển khai các dự án nhà ở cho thuê là bước đi phù hợp trong bối cảnh giá nhà liên tục tăng cao.

Điều quan trọng không phải tất cả người dân đều phải sở hữu nhà. Quan trọng hơn là họ có thể tiếp cận được chỗ ở phù hợp với khả năng chi trả.

Nếu Hà Nội đang trong giai đoạn “khởi động” thì Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có kế hoạch phát triển nhà ở cho thuê quy mô lớn nhất cả nước.Tại hội nghị xúc tiến đầu tư nhà ở xã hội cho thuê vừa diễn ra ngày 9/6, lãnh đạo thành phố công bố mục tiêu tạo lập khoảng 50.000 căn nhà ở xã hội cho thuê trong giai đoạn 2026-2030.

Nguồn cung này sẽ được hình thành từ quỹ nhà của thành phố, hệ thống công đoàn, nhà lưu trú công nhân và các doanh nghiệp bất động sản tham gia chương trình.

Cùng đó, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp đã ký kết cam kết phát triển khoảng 100.000 căn nhà ở xã hội cho người lao động trong giai đoạn 2026-2030. Trong số này, hơn 50.000 căn được triển khai theo hình thức cho thuê hoặc thuê mua.

Đây là quy mô chưa từng có đối với phân khúc nhà ở cho thuê tại Việt Nam. Các chuyên gia nhận xét, việc Thành phố Hồ Chí Minh lựa chọn nhà ở cho thuê làm hướng đi trọng tâm phản ánh đúng nhu cầu thực tế của thị trường.

Bởi với giá căn hộ thương mại tại nhiều khu vực đã vượt xa khả năng tích lũy của người lao động trẻ, thuê nhà đang trở thành lựa chọn phổ biến hơn so với mua nhà.

Ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng, thị trường đang xuất hiện một thế hệ lao động mới có nhu cầu dịch chuyển liên tục giữa các đô thị và không còn quá đặt nặng việc sở hữu nhà ở bằng mọi giá.

"Đối với nhiều người trẻ, một căn nhà thuê chất lượng tốt, chi phí hợp lý và gần nơi làm việc có giá trị thực tế hơn việc phải vay nợ kéo dài hàng chục năm để mua nhà," ông Đính nhận định.

Không chỉ hai đô thị lớn nhất cả nước, xu hướng phát triển nhà ở cho thuê đang lan rộng tới nhiều địa phương khác. Tại Đà Nẵng, thành phố tiếp tục duy trì mô hình nhà ở xã hội cho thuê do Nhà nước đầu tư.

Đây là một trong số ít địa phương xây dựng được quỹ nhà cho thuê tương đối ổn định trong nhiều năm qua, phục vụ công nhân và người thu nhập thấp.

Trong khi đó, Đồng Nai, Long An đều đang đối mặt nhu cầu nhà ở rất lớn từ lực lượng lao động công nghiệp. Việc mở rộng các khu công nghiệp, trung tâm logistics và đặc biệt là sân bay Long Thành khiến áp lực về chỗ ở ngày càng gia tăng.

Trước thực tế này, nhiều địa phương đã yêu cầu các khu công nghiệp mới phải dành quỹ đất phát triển nhà lưu trú công nhân, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội theo hình thức cho thuê thay vì chỉ bán đứt như trước.

Theo các chuyên gia, đây là thay đổi mang tính chiến lược. Trong bối cảnh lực lượng lao động ngày càng dịch chuyển mạnh giữa các địa phương, mô hình nhà ở cho thuê sẽ phù hợp hơn so với tư duy phát triển nhà ở dựa hoàn toàn vào sở hữu.

Những năm qua, thành công của chính sách nhà ở thường được đo bằng số lượng căn hộ bán ra hoặc số người được hỗ trợ mua nhà. Tuy nhiên, năm 2026 đang chứng kiến một sự thay đổi quan trọng khi ngày càng nhiều địa phương bắt đầu công bố riêng các mục tiêu phát triển nhà ở cho thuê.

Tiến sỹ Cấn Văn Lực khẳng định, đây là xu hướng phù hợp với kinh nghiệm quốc tế. Tại nhiều quốc gia phát triển, tỷ lệ người dân thuê nhà luôn ở mức cao và được xem là một bộ phận quan trọng của hệ thống an sinh xã hội.

"Thị trường nhà ở phát triển là thị trường cung cấp được nhiều lựa chọn cho người dân, từ mua, thuê mua đến thuê dài hạn. Nhà ở cho thuê không phải giải pháp tạm thời mà là một cấu phần thiết yếu của thị trường bất động sản hiện đại," ông Lực phân tích.

Từ những kế hoạch đang được triển khai tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều địa phương công nghiệp khác cho thấy, nhà ở cho thuê đang dần trở thành một trụ cột mới của chính sách nhà ở quốc gia.

Trong bối cảnh giá nhà vẫn ở mức cao và tốc độ đô thị hóa chưa có dấu hiệu chậm lại, đây sẽ là hướng đi thực tế nhất để hàng triệu lao động tiếp cận chỗ ở ổn định trong những năm tới./.

Nhà ở cho thuê: Từ giải pháp an cư đến động lực phát triển đô thị bền vững Kế hoạch của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2030 đặt mục tiêu phát triển thêm hơn 181.000 căn nhà ở xã hội, trong đó khoảng 50.000 căn dành cho thuê.

​