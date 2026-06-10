Hạ Môn và bài học thành công trong xây dựng văn minh sinh thái đô thị

Nằm ở vùng duyên hải đông nam tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, đặc khu kinh tế Hạ Môn từ lâu đã nổi tiếng là một trung tâm thương mại hàng hải sầm uất, đồng thời là đô thị biển tiên phong trong việc hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và bảo vệ cảnh quan môi trường tự nhiên.

Từ một đô thị ven biển đối mặt với bài toán ô nhiễm nghiêm trọng do quá trình công nghiệp hóa, thành phố Hạ Môn đã ghi dấu ấn đậm nét trong chiến lược phát triển bền vững khi chuyển mình thành công, trở thành "đô thị sinh thái kiểu mẫu," mang lại những bài học kinh nghiệm quý giá cho các đô thị hiện đại trên thế giới.

Tiêu biểu có thể kể đến Hồ Vân Đang (Hạ Môn, Trung Quốc), vốn là một cảng biển mở, nhưng sau dự án quai đê lấn biển vào những năm 1970, nơi đây đã trở thành một hồ nước mặn nội khu khép kín với tổng diện tích 2,8 km².

Do chịu ảnh hưởng bởi hệ thống nước thải sinh hoạt và công nghiệp xả trực tiếp vào lòng hồ, nên chất lượng nước trong hồ bị ô nhiệm nghiêm trọng.

Dù chính quyền địa phương đã nỗ lực cải tạo từ đầu thập niên 1980, nhưng do thiếu thốn nguồn vốn và chưa được quan tâm đúng mức nên hiệu quả mang lại rất hạn chế.

Bước ngoặt lịch sử diễn ra vào năm 1988, khi Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình (lúc bấy giờ là Phó Thị trưởng Thành phố Hạ Môn) đề ra phương châm chiến lược gồm 20 chữ: "Kế hoạch luật định; Chặn dòng xử lý; Nạo vét xây bờ; Khơi thông nguồn nước; Làm đẹp môi trường."

Hơn 40% diện tích của Hạ Môn được bao phủ bởi cây xanh. (Ảnh: TTXVN)

Anh Zhong Pengze, thuộc Học viện Vân Đang, chia sẻ từ một đầm nước bị ô nhiễm nghiêm trọng do chất thải công nghiệp và sinh hoạt trong những thập niên trước, thực hiện phương châm chiến lược của thành phố, hồ Vân Đang đã lột xác ngoạn mục nhờ các giải pháp xử lý đồng bộ và kiên trì của chính quyền địa phương, bao gồm nạo vét lòng hồ, xử lý nước thải tận gốc, dẫn nước biển vào để cải thiện hệ sinh thái và trồng rừng ngập mặn trong đô thị.

Hiện nay, khu vực này đã trở thành “lá phổi xanh” trung tâm của thành phố, thu hút hàng trăm loài chim di cư và là không gian sinh hoạt công cộng chất lượng cao của người dân.

"Việc loại bỏ chất thải ô nhiễm không chỉ cải thiện rõ rệt chất lượng nguồn nước mà còn tạo ra môi trường sống lý tưởng cho các loài chim - điều mà cộng đồng dân cư nơi đây vô cùng tự hào. Những dự án như thế này mang lại lợi ích thiết thực cho cả thế hệ hôm nay và mai sau."

Người dân sống gần khu vực hồ chia sẻ. Từ hồ Vân Đang đến toàn bộ Thành phố Hạ Môn, quan niệm phát triển xanh đã thấm nhuần trong mọi mặt của đời sống và toàn bộ quá trình phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Kế hoạch thực thi hàng loạt dự án bảo vệ môi trường sinh thái quy mô lớn tại nơi đây, đều lấy bài học từ việc cải tạo tổng thể hồ Vân Đang, và đã đạt được những thành quả rất đáng ghi nhận./.

Hà Nội xây dựng 'bộ não dữ liệu' dùng chung cho điều hành đô thị Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội xác định dữ liệu không còn là tài nguyên lưu trữ phân tán ở từng cơ quan, đơn vị mà trở thành nền tảng phục vụ quản trị, điều hành và ra quyết định.