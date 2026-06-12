Khởi công dự án nhà ở cho thuê đầu tiên tại thành phố Đồng Nai

Ngày 12/6, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đồng Nai tổ chức lễ khởi công Dự án Nhà ở cho thuê Long Bình, giai đoạn 1.

Đây là dự án nhà ở cho công nhân và người thu nhập thấp thuê đầu tiên tại Đồng Nai và cũng là một trong những dự án đi đầu trên cả nước được triển khai sau chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm liên quan đến vấn đề nhà ở cho thuê và định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới.

Dự lễ có đồng chí Vũ Hồng Văn, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai và lãnh đạo thành phố Đồng Nai.

Dự án được xây dựng trên diện tích hơn 1,5ha, thuộc khu đất trên 12ha tại phường Long Bình, thành phố Đồng Nai.

Theo định hướng quy hoạch, toàn khu đất sẽ phát triển khoảng 10.000 căn hộ nhà ở xã hội cho thuê cùng hệ thống hạ tầng xã hội đồng bộ gồm: trường học, công viên cây xanh và các công trình dịch vụ công cộng phục vụ cư dân.

Giai đoạn 1 của dự án gồm 2 block chung cư cao 20 tầng với quy mô 1.000 căn hộ, mỗi căn diện tích từ 30m2 đến 70m2; tổng mức đầu tư hơn 1.360 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.

Ngoài nhà ở, dự án còn có các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và tiện ích nội khu như: bãi đậu xe, khu sinh hoạt cộng đồng, cây xanh, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, cấp điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc và các công trình phụ trợ khác.

Khu vực triển khai dự án là nơi tập trung nhiều khu công nghiệp lớn như: Amata, Agtex Long Bình, Biên Hòa 2 và Hố Nai. Khi hoàn thành, dự án sẽ đáp ứng chỗ ở với chi phí hợp lý cho nhiều người, chủ yếu là công nhân thu nhập thấp và các đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai nhấn mạnh Dự án Nhà ở xã hội cho thuê Long Bình là công trình an sinh xã hội có ý nghĩa đặc biệt; thể hiện quyết tâm của thành phố Đồng Nai trong chăm lo đời sống người dân, nhất là công nhân, người thu nhập thấp và các đối tượng gặp khó khăn về nhà ở. Đây là dự án nhà ở xã hội cho thuê đầu tiên của thành phố Đồng Nai và là một trong những dự án tiên phong trên cả nước triển khai theo chủ trương mới của Trung ương về phát triển loại hình cho thuê dành cho người thu nhập thấp.

Theo ông Nguyễn Văn Út, thành phố Đồng Nai xác định mục tiêu tăng trưởng không chỉ ở những con số kinh tế hay các công trình hiện đại mà còn ở khả năng bảo đảm cho người dân có cơ hội an cư, lập nghiệp và được thụ hưởng thành quả phát triển một cách công bằng, bền vững.

Ông Nguyễn Văn Út - Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai phát biểu tại lễ khởi công. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Thành phố Đồng Nai là trung tâm công nghiệp, dịch vụ và đô thị lớn của cả nước, thu hút đông đảo lực lượng lao động trong và ngoài nước đến làm việc, đặc biệt là công nhân nhập cư. Đồng Nai xác định phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở xã hội cho thuê, là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài.

Ông Nguyễn Văn Út yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh, đẩy nhanh tiến độ Dự án Nhà ở cho thuê Long Bình; bảo đảm chất lượng công trình.

Ông Trần Thanh Hải, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Sonadezi (đơn vị thi công Dự án Nhà ở cho thuê Long Bình), cam kết huy động đầy đủ nguồn lực, áp dụng các giải pháp kỹ thuật phù hợp để tổ chức thi công bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai, thành phố hiện có 58 khu công nghiệp được thành lập; theo quy hoạch đến năm 2030, địa phương có gần 90 khu công nghiệp. Đồng Nai có khoảng 1,4 triệu công nhân lao động, trong đó 70% là công nhân nhập cư.

Trên địa bàn Đồng Nai hiện có hàng trăm nghìn người đang có nhu cầu về nhà ở, tập trung ở các phường đô thị hóa nhanh, đông công nhân như: Biên Hòa, Tam Hiệp, Trấn Biên, Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom.

Vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai đã thống nhất chủ trương quy hoạch và phát triển nhà ở xã hội, nhà ở xã hội cho thuê gần các khu công nghiệp, đồng thời rà soát các khu đất gần đô thị, khu công nghiệp để mở rộng quỹ đất phát triển nhà ở cho thuê, đáp ứng nhu cầu nhà ở của công nhân và các đối tượng khác.

Tới đây, thành phố Đồng Nai sẽ tiếp tục triển khai các dự án nhà ở xã hội cho thuê tại các địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp, đông công nhân như Nhơn Trạch, Long Thành, Trảng Bom, Biên Hòa và các khu vực động lực phát triển kinh tế khác.

Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai cho biết những năm gần đây, Đồng Nai ưu tiên các nguồn lực phát triển nhà ở xã hội. Năm 2025, thành phố hoàn thành hơn 4.600 căn nhà ở xã hội, đạt 112% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, mức cao nhất trong 10 năm qua.

Năm 2026, thành phố đặt mục tiêu xây dựng hơn 8.000 căn nhà ở xã hội. Từ đầu năm đến nay, Đồng Nai đã khởi công nhiều dự án nhà ở xã hội với tổng vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng, quy mô hơn 4.400 căn hộ./.

Định hướng phát triển nhà ở xã hội nói riêng, nhà ở nói chung thời gian tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo, đề xuất chiến lược phát triển nhà ở xã hội, đảm bảo quyền có nơi ở hợp pháp và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển bền vững.