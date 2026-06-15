Phú Thọ công bố thành lập 3 cụm công nghiệp đầu tiên sau hợp nhất

Ngày 15/6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ công bố các quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc thành lập 3 cụm công nghiệp gồm: Cụm công nghiệp Đầm Duống (xã Đại Đồng); Cụm công nghiệp làng nghề Yên Phương (xã Tam Hồng) và Cụm công nghiệp Sơn Lôi (tại các xã Bình Nguyên, Bình Tuyền).

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ Trần Quang Tuấn cho biết, đây là những cụm công nghiệp đầu tiên được thành lập sau khi tỉnh Phú Thọ mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất ba tỉnh Hòa Bình, Vĩnh Phúc và Phú Thọ.

Việc thành lập các cụm công nghiệp không chỉ mở ra không gian phát triển mới cho ngành công nghiệp của tỉnh mà còn đánh dấu bước khởi đầu trong quá trình triển khai các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, thể hiện quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, phát triển công nghiệp theo hướng đồng bộ, hiện đại và bền vững.

Theo quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, toàn tỉnh dự kiến phát triển 133 cụm công nghiệp. Đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã quyết định thành lập 66 cụm công nghiệp, từng bước hình thành mạng lưới hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tạo dư địa quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn tới.

Giám đốc Sở Công thương tỉnh Phú Thọ Trần Quang Tuấn phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

"Việc thành lập các cụm công nghiệp mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tỉnh Phú Thọ bước vào giai đoạn phát triển mới sau sáp nhập. Các cụm công nghiệp sẽ là hạt nhân thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp chủ lực, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến, chế tạo; đồng thời góp phần di dời các cơ sở sản xuất phân tán, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm vào các khu vực sản xuất tập trung, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững," ông Trần Quang Tuấn khẳng định.

Tại buổi lễ, Sở Công Thương công bố các doanh nghiệp được giao làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp. Cụ thể, Công ty cổ phần Giấy công nghệ cao HSC Đại Đồng là chủ đầu tư Cụm công nghiệp Đầm Duống; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp 18.9 là chủ đầu tư Cụm công nghiệp làng nghề Yên Phương; Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Trí Đức là chủ đầu tư Cụm công nghiệp Sơn Lôi.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ chụp ảnh cùng các cụm công nghiệp nhận quyết định thành lập. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Theo Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ, việc các doanh nghiệp lựa chọn đầu tư vào hạ tầng cụm công nghiệp trong thời điểm hiện nay thể hiện niềm tin vào môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh; đồng thời là động lực để các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ và đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình phát triển.

Để các dự án được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và tuân thủ quy định pháp luật, lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng và môi trường; chủ động đầu tư hạ tầng kết nối ngoài hàng rào cụm công nghiệp.

Đối với các địa phương nơi có cụm công nghiệp được thành lập, các đơn vị cần tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai dự án; quan tâm hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, bảo đảm bàn giao mặt bằng đúng tiến độ cho nhà đầu tư.

Các chủ đầu tư được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định; tập trung nguồn lực tài chính, nhân lực và kỹ thuật để triển khai dự án đúng cam kết; chú trọng đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đặc biệt là các công trình bảo vệ môi trường./.

Khởi công dự án cụm công nghiệp 1.250 tỷ đồng ở cửa ngõ phía Tây Hải Phòng Cụm công nghiệp Lê Thiện-Đại Bản có quy mô khoảng 60ha, được triển khai tại khu vực trước đây thuộc xã Lê Thiện và xã Đại Bản, huyện An Dương (nay là phường An Phong, thành phố Hải Phòng).

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