Flamingo Forest City Đông Anh mở rộng kết nối với hệ sinh thái phát triển bền vững toàn cầu

Ngày 19/6, Flamingo Holdings và Hubexo - tiền thân là BCI Asia - đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm thúc đẩy các sáng kiến phát triển bền vững, lan tỏa nhận thức về công trình xanh và kết nối các nguồn lực trong nước, quốc tế phục vụ cho quá trình phát triển dự án.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Flamingo Holdings đang từng bước hiện thực hóa định hướng phát triển công trình xanh tại Flamingo Forest City Đông Anh - dự án đô thị rừng đầu tiên của doanh nghiệp tại trung tâm Hà Nội.

Xây dựng hệ sinh thái đối tác cho đô thị thế hệ mới

Khi các dự án đô thị ngày càng được đánh giá bằng chất lượng môi trường sống và khả năng phát triển dài hạn, vai trò của các đối tác chuyên môn quốc tế trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Từ các tổ chức chứng nhận, đơn vị tư vấn, mạng lưới chuyên gia đến các nền tảng dữ liệu ngành, mỗi mắt xích đều góp phần định hình chất lượng của một dự án ngay từ giai đoạn đầu.

Với Flamingo Forest City Đông Anh, Flamingo Holdings lựa chọn cách tiếp cận này thông qua việc từng bước xây dựng hệ sinh thái đối tác đồng hành trong các lĩnh vực công trình xanh, phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo.

Dự án được định vị theo triết lý "Thành phố trong rừng - Resort trong rừng," hướng tới kiến tạo một hệ sinh thái sống tích hợp giữa không gian ở, thương mại, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, nghệ thuật và giải trí. Theo định hướng quy hoạch, cảnh quan xanh và mặt nước sẽ đóng vai trò hạt nhân, tạo nên môi trường sống hài hòa giữa thiên nhiên và nhịp sống đô thị hiện đại.

Trong chiến lược đó, Hubexo được kỳ vọng trở thành một cầu nối quan trọng, giúp dự án tiếp cận sâu hơn với các xu hướng, giải pháp và mạng lưới chuyên gia của ngành xây dựng toàn cầu.

Mở rộng nguồn lực quốc tế cho chiến lược phát triển bền vững

Theo nội dung biên bản ghi nhớ, Flamingo Holdings và Hubexo sẽ phối hợp triển khai nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy phát triển bền vững và lan tỏa các giá trị công trình xanh. Hai bên dự kiến đồng tổ chức các hội thảo, diễn đàn chuyên ngành, chương trình truyền thông, hoạt động chia sẻ kiến thức và kết nối cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc và bất động sản.

Một trong những nội dung đáng chú ý của thỏa thuận là việc tăng cường kết nối giữa Flamingo với mạng lưới chuyên gia, tổ chức và doanh nghiệp trong nước cũng như quốc tế, đồng thời nghiên cứu các cơ hội áp dụng các tiêu chuẩn, chứng nhận công trình xanh cho các dự án của doanh nghiệp trong tương lai.

Ông Nguyễn Hữu Ngọc - Quản lý Phát triển đối tác toàn quốc - Hubexo Việt Nam phát biểu tại lễ ký kết. (Nguồn: Vietnam+)

Trên thị trường quốc tế, Hubexo được biết đến là tập đoàn công nghệ và dữ liệu chuyên sâu cho ngành xây dựng, tiền thân là Byggfakta Group của Thụy Điển với lịch sử gần một thế kỷ phát triển. Doanh nghiệp hiện hoạt động tại nhiều quốc gia, cung cấp các giải pháp dữ liệu dự án, thông tin thị trường, kết nối doanh nghiệp và các nền tảng hỗ trợ ra quyết định trong lĩnh vực xây dựng.

Hubexo đồng thời đóng vai trò thúc đẩy các sáng kiến phát triển bền vững thông qua hệ sinh thái sự kiện, giải thưởng, diễn đàn chuyên ngành và mạng lưới kết nối rộng khắp trong cộng đồng kiến trúc, xây dựng toàn cầu. Đây được xem là một trong những thế mạnh giúp Hubexo trở thành đối tác phù hợp với các doanh nghiệp đang theo đuổi định hướng công trình xanh và phát triển dài hạn.

Đồng hành hiện thực hóa tầm nhìn phát triển bền vững

Phát triển bền vững trong bất động sản ngày nay không còn được đo đếm bằng một vài chứng nhận đơn lẻ mà là khả năng xây dựng được một hệ sinh thái gồm các đối tác, chuyên gia và tổ chức cùng hướng tới những chuẩn mực phát triển tiên tiến.

Đối với Flamingo Holdings, việc hợp tác với Hubexo mang lại cơ hội tiếp cận sâu hơn với nguồn tri thức quốc tế, xu hướng mới của ngành xây dựng cũng như các mạng lưới chuyên gia và đối tác toàn cầu. Đây là những nguồn lực có giá trị trong quá trình phát triển các dự án mới, đặc biệt là Flamingo Forest City Đông Anh.

Về phía Hubexo, việc đồng hành cùng một doanh nghiệp đã có nhiều kinh nghiệm trong phát triển công trình xanh tại Việt Nam cũng góp phần mở rộng khả năng lan tỏa các sáng kiến và giá trị phát triển bền vững tới cộng đồng bất động sản trong nước.

Hợp tác với Hubexo là bước đi tiếp theo trong chiến lược phát triển công trình xanh mà Flamingo đang triển khai. Trước đó, Flamingo Forest City Đông Anh đã ký hợp đồng ghi nhớ với SGS Việt Nam - đối tác chứng nhận toàn cầu của IFC - nhằm cam kết đăng ký và triển khai dự án hướng tới đạt chứng chỉ công trình xanh EDGE. Đây cũng là dự án tiếp theo trong hành trình phát triển các công trình xanh được công nhận toàn cầu của Flamingo Holdings sau Flamingo Đại Lải Resort, Flamingo Cát Bà và Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc./.