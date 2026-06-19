Khởi công dự án nhà ở xã hội Bcons và Trường học B.School tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 19/6, Tập đoàn Bcons tổ chức lễ khởi công Dự án Nhà ở xã hội Bcons và Trường học B.School tại Khu đô thị phức hợp Bcons City Life, nằm trên đường Tố Hữu, phường Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án được triển khai trên quỹ đất 6.667,3m², gồm 2 block cao 15 tầng và 1 tầng hầm. Khi hoàn thành, dự án dự kiến cung cấp 802 căn hộ có diện tích từ 31,5m² đến 51,6m², đáp ứng nhu cầu nhà ở của người lao động, gia đình trẻ và người mua nhà lần đầu.

Mô hình công trình sau khi hoàn thiện. v

Theo chủ đầu tư, dự án là một phần trong Khu đô thị Bcons City Life quy mô hơn 15ha, được quy hoạch đồng bộ với hệ thống tiện ích như trung tâm thương mại, hồ bơi, khu thể thao, công viên cảnh quan và dãy nhà phố thương mại. Vị trí dự án thuận lợi kết nối với các khu công nghiệp trong khu vực cũng như các tuyến giao thông trọng điểm như Vành đai 3, Vành đai 4 và các tuyến metro kết nối Thành phố Thủ Đức.

Cùng ngày, Bcons cũng khởi công Trường học B.School trong khu đô thị. Công trình được xây dựng trên khu đất rộng hơn 3.000m², quy mô 3 tầng với gần 3.600m² diện tích sử dụng, phục vụ nhu cầu học tập của cư dân và góp phần hoàn thiện hệ sinh thái giáo dục trong khu vực.

Ông Lê Như Thạch - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc sáng lập Tập đoàn Bcons phát biểu tại lễ khởi công. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đại diện Tập đoàn Bcons cho biết, việc triển khai dự án nhà ở xã hội và trường học nhằm góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở phù hợp với khả năng tiếp cận của người dân, đồng thời tạo dựng môi trường sống đồng bộ, đáp ứng nhu cầu an cư, học tập và phát triển bền vững của cộng đồng dân cư trong giai đoạn mới./.

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