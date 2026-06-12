Đà Nẵng đưa nhà ở xã hội vào “luồng xanh,” cắt giảm 50% thủ tục

Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 11/6/2025 về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Theo đó, thành phố xác định phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là một trong những giải pháp trọng tâm bảo đảm an sinh xã hội, phát triển đô thị bền vững và ổn định thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó, các địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, giao chủ đầu tư, hoàn thành dự án theo đúng tiến độ cam kết và chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố; khẩn trương thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư đối với các dự án trong danh mục phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm “luồng xanh,” “luồng ưu tiên;” thực hiện đồng thời, song song các quy trình về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường; rút ngắn tối đa thời gian thẩm định, phê duyệt dự án, giao đất, cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan.

Thực hiện cắt giảm tối thiểu 50% thời gian thực hiện thủ tục hành chính và 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với quy định hiện hành.

Thành phố sẽ ưu tiên bố trí quỹ đất thuận lợi, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ để phát triển nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân khu công nghiệp; đồng thời, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, tài chính công đoàn và các nguồn lực hợp pháp khác để đầu tư phát triển nhà ở xã hội; phát huy hiệu quả hoạt động của Quỹ Nhà ở thành phố.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị 34/CT-TTg ngày 11/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường minh bạch, phòng ngừa tiêu cực trong việc xét duyệt, mua-bán, cho thuê nhà ở xã hội.

Đối với các Chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị khẩn trương đẩy nhanh các thủ tục, triển khai thực hiện dự án đúng nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, bảo đảm tiến độ, chất lượng, tuân thủ quy định của pháp luật.

Đối với các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, giao chủ đầu tư, đề nghị các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để khởi công dự án trong quý 3/2026.

Đối với các dự án đã khởi công xây dựng, đề nghị các chủ đầu tư tập trung huy động tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành dự án theo đúng tiến độ cam kết và chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố.

Các chủ đầu tư cần nâng cao chất lượng nhà ở xã hội, đảm bảo cơ cấu sản phẩm, giá thành hợp lý để đáp ứng cho người thu nhập thấp, công nhân có cơ hội tiếp cận, cải thiện về nhà ở. Đồng thời thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục mua bán nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng.

Tổ chức bốc thăm công khai trong trường hợp số hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhiều hơn số căn hộ, có đại diện Sở Xây dựng tham gia giám sát; khuyến khích mời thêm cơ quan báo chí, truyền thông để tăng tính minh bạch…

Giai đoạn 2021-2025, công tác phát triển nhà ở xã hội của thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực, thành phố đã hoàn thành 6.352 căn hộ nhà ở xã hội, đạt 104% chỉ tiêu được Chính phủ giao, góp phần giải quyết tốt nhu cầu nhà ở cho người dân trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển nhà ở xã hội vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: tiến độ triển khai một số dự án chưa đáp ứng yêu cầu; việc thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án; công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương còn lúng túng, chưa đồng bộ./.

Thành phố Đà Nẵng: Tăng cơ hội an cư từ quỹ nhà ở xã hội cho thuê Việc phát triển nhà ở cho thuê ở Đà Nẵng không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu chỗ ở mà còn góp phần ổn định thị trường lao động, giảm áp lực an sinh xã hội, tạo nền tảng phát triển bền vững.