Đồng Nai đẩy nhanh tiến độ xây dựng hàng loạt dự án nhà ở xã hội

Theo Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai, hiện địa phương đang đồng loạt triển khai nhiều dự án nhà ở xã hội, các đơn vị liên quan đang thực hiện đồng bộ giải pháp để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Dự kiến từ nay đến cuối năm 2026, Đồng Nai sẽ hoàn thành 9 dự án nhà ở xã hội với quy mô hàng nghìn căn hộ.

Trong đó, dự án nhà ở xã hội phường Bảo Vinh quy mô gần 1.050 căn hộ, đến nay đã hoàn thành hơn 800 căn; dự án nhà ở xã hội phường Long Hưng quy mô gần 1.100 căn, đã hoàn thành 900 căn; dự án nhà ở xã hội phường Phước Tân quy mô 1.200 căn, đã hoàn thành hơn 270 căn.

Ngoài ra, trên địa bàn Đồng Nai hiện có 9 dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 11.000 căn hộ đang thi công.

Trong đó có 5 dự án với quy mô hơn 7.300 căn hộ đang thi công ép cọc, dự kiến cuối năm nay hoàn thành gần 2.800 căn hộ gồm: 3 dự án khu chung cư, nhà ở xã hội tại xã Phước An (quy mô gần 4.200 căn hộ); dự án nhà ở xã hội tại phường Bình Phước (quy mô hơn 2.500 căn hộ); dự án nhà ở xã hội tại khu dân cư Bàu Xéo, phường Trảng Bom (quy mô gần 580 căn hộ).

Vừa qua, Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai đã kiểm tra, yêu cầu chủ đầu tư huy động các nguồn lực để cuối năm nay cất nóc toàn bộ hoặc một phần 5 dự án này.

Ngoài các dự án nêu trên, hiện Đồng Nai đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để triển khai gần 20 dự án nhà ở xã hội với quy mô khoảng 27.000 căn hộ; các dự án đều được xây dựng tại những phường có nhiều khu công nghiệp, tập trung đông công nhân như: Trảng Bom, Long Bình, Phước Tân, Long Thành, Nhơn Trạch, Long Hưng.

Trong đó, có 2 dự án nhà ở công nhân, nhà ở xã hội tại phường Trảng Bom với quy mô hơn 1.000 căn hộ đã hoàn thiện thủ tục, dự kiến khởi công trong tháng 6 này, phấn đấu cuối năm nay cất nóc.

Theo Sở Xây dựng, thành phố hiện có 58 khu công nghiệp được thành lập; có khoảng 1,4 triệu công nhân lao động, trong đó 70% là công nhân nhập cư, trong đó có hàng trăm nghìn người đang có nhu cầu về nhà ở. Những năm gần đây, Đồng Nai ưu tiên các nguồn lực để phát triển nhà ở xã hội.

Quá trình xây dựng nhà ở xã hội, hiện chủ đầu tư một số dự án đang gặp khó khăn liên quan đến giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn cung đá xây dựng, chưa được đấu nối đầy đủ nguồn điện, nước.

Các dự án chưa khởi công gặp vướng mắc về thủ tục giao đất, thủ tục môi trường, điều chỉnh quy hoạch. Ngành chức năng Đồng Nai đang tích cực phối hợp xử lý các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án.

Theo chỉ tiêu được giao, giai đoạn 2025-2030 Đồng Nai hoàn thành ít nhất 65.000 căn hộ.

Trong đó năm 2026 hoàn thành hơn 8.000 căn, năm 2027 hoàn thành hơn 9.800 căn, năm 2028 hoàn thành 14.200 căn; năm 2029 hoàn thành 14.200 căn; sốc còn lại hoàn thành trong năm 2030./.

Tây Ninh đề xuất giảm hơn 30.200 căn nhà ở xã hội theo nhu cầu thực tế Tây Ninh cam kết tiếp tục ưu tiên bố trí quỹ đất, đẩy nhanh thủ tục đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, triển khai các dự án nhà ở xã hội bảo đảm chất lượng.