Bàn giao nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại Ninh Bình

Ngày 21/6, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ bàn giao căn hộ thuộc Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội phường Đồng Văn cho người thu nhập thấp và các đối tượng đủ điều kiện theo quy định.

Nằm tại vị trí đắc địa của phường Đồng Văn - khu vực đầu mối giao lưu kinh tế, tập trung nhiều khu, cụm công nghiệp lớn của tỉnh Ninh Bình, Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội phường Đồng Văn được HUD khởi công xây dựng từ tháng 4/2022.

Dự án có quy mô hơn 50.000 m2 sàn xây dựng, với tổng số 564 căn hộ nhà ở xã hội để bán và cho thuê.

Hạ tầng tiện ích đồng bộ với hơn 50% tổng diện tích dành cho hệ thống cảnh quan và các công trình dịch vụ gồm trường mầm non, khu thể thao ngoài trời, khu để xe tập trung trong nhà, đường dạo, cây xanh…

Chị Vũ Thị Hợi, giáo viên Trường Trung học cơ sở Đồng Văn, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình, một trong những cư dân đầu tiên được nhận bàn giao căn hộ, phấn khởi chia sẻ: "Điều khiến tôi yên tâm không chỉ là giá bán phù hợp mà còn là chất lượng công trình, thiết kế căn hộ hiện đại, môi trường sống văn minh và hệ thống hạ tầng đồng bộ.

Có được một nơi ở ổn định giúp gia đình tôi an tâm làm việc, chăm lo cho con cái học tập và xây dựng cuộc sống lâu dài. Đây thực sự là cơ hội quý giá đối với những người lao động có thu nhập trung bình và thấp như chúng tôi."

Ông Lê Tuấn Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty HUD cho biết nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đơn vị đã tích cực triển khai các dự án nhà ở xã hội theo nhiệm vụ được Bộ Xây dựng giao.

nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại Ninh Bình. (Nguồn: Vietnam+)

Đến nay HUD đã hoàn thành gần 300.000 m2 sàn nhà ở xã hội, tương đương khoảng 3.500 căn hộ, đáp ứng một phần nhu cầu về chỗ ở cho người dân thu nhập thấp và các đối tượng được hưởng chính sách an sinh xã hội về nhà ở.

Dự án đầu tư khu nhà ở xã hội phường Đồng Văn là một trong những dự án trọng điểm trong chương trình phát triển nhà ở của HUD.

Mặc dù là nhà ở xã hội nhưng các căn hộ được nghiên cứu thiết kế có tính thẩm mỹ và ứng dụng cao, đảm bảo công năng, hướng gió và ánh sáng tự nhiên; đầy đủ tiện nghi cần thiết với mức độ tương đương căn hộ nhà ở thương mại nhưng vẫn đảm bảo được giá bán và giá cho thuê theo quy định.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồng Văn Đặng Văn Hồng, phường Đồng Văn là trung tâm công nghiệp, đô thị quan trọng của tỉnh Ninh Bình với 5 khu công nghiệp, gần 700 doanh nghiệp đang hoạt động, giải quyết việc làm cho khoảng 60.000 lao động, trong đó có trên 12.000 lao động ngoại tỉnh và hàng nghìn chuyên gia nước ngoài thường xuyên sinh sống, làm việc trên địa bàn.

Vì vậy, nhu cầu về nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội dành cho công nhân, người lao động luôn là vấn đề cấp thiết.

Trong bối cảnh đó, việc hoàn thành và bàn giao các căn hộ thuộc Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội phường Đồng Văn có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây không chỉ là niềm vui của các gia đình được nhận nhà mà còn là kết quả sinh động trong quá trình hiện thực hóa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển nhà ở xã hội; góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, đồng thời tạo thêm động lực để địa phương tiếp tục phát triển theo hướng đô thị công nghiệp - dịch vụ văn minh, hiện đại./.

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