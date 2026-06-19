Tây Ninh đề xuất giảm hơn 30.200 căn nhà ở xã hội theo nhu cầu thực tế

Trước những khó khăn về nhu cầu thị trường, tiến độ phát triển công nghiệp và khả năng hấp thụ của người lao động, Tây Ninh kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh giảm chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2025-2030 từ 80.240 căn xuống còn 50.000 căn, đồng thời tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh triển khai các dự án trên địa bàn.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội, đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội vào hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội hằng năm và thành lập Quỹ Nhà ở tỉnh nhằm hỗ trợ triển khai các dự án.

Tỉnh cũng nhiều lần làm việc với các chủ đầu tư, sở, ngành liên quan để tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, đẩy nhanh tiến độ khởi công và thi công các dự án.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm, tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành và đơn vị liên quan nhằm tập trung giải quyết khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư và triển khai các dự án nhà ở xã hội.

Đến nay, Tây Ninh đã quy hoạch 73 khu đất với tổng diện tích 570,8 ha để phát triển nhà ở xã hội và nhà cho thuê đến năm 2030; hoàn thành 19 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và người thu nhập thấp với 6.207 căn hộ.

Hiện địa phương có 33 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô 41.470 căn, trong đó 7 dự án với 13.987 căn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư theo cơ chế đặc thù.

Riêng năm 2026, Tây Ninh được giao chỉ tiêu hoàn thành 13.500 căn nhà ở xã hội. Hiện có 8 dự án đã khởi công với quy mô 7.628 căn, dự kiến hoàn thành khoảng 5.597 căn. Tỉnh đang tập trung đôn đốc 20 dự án đã có chủ trương đầu tư hoàn thiện thủ tục để khởi công trong những tháng cuối năm, với quy mô hơn 20.755 căn.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, khó khăn lớn nhất hiện nay là chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được giao cao hơn đáng kể so với nhu cầu thực tế.

Theo quy hoạch đến năm 2030, Tây Ninh có 100 khu công nghiệp với diện tích khoảng 31.340 ha và 108 cụm công nghiệp với hơn 6.224 ha. Hiện toàn tỉnh có khoảng 400.000 công nhân làm việc trong các khu công nghiệp và dự báo tăng lên khoảng 527.000 người vào năm 2030.

Tuy nhiên, thực tế mới có 28 khu công nghiệp đi vào hoạt động với diện tích khoảng 7.980,9 ha và 24 cụm công nghiệp hoạt động với diện tích khoảng 1.178,9 ha. Một số dự án triển khai còn chậm, kéo theo số lượng lao động và nhu cầu về nhà ở xã hội chưa tăng như dự báo trước đây.

Một trở ngại khác là sức mua nhà ở xã hội còn hạn chế. Phần lớn người lao động có thu nhập thấp chưa đủ khả năng tích lũy để mua nhà, trong khi nhiều người vẫn lựa chọn thuê nhà trọ giá rẻ gần nơi làm việc.

Thực tế cho thấy Dự án Chung cư nhà ở xã hội Thành phố Vàng giai đoạn 1 với 824 căn hộ, đủ điều kiện kinh doanh từ tháng 6/2025 nhưng đến nay mới bán được 137 căn, đạt 16,62%; Dự án nhà ở xã hội thuộc Khu dân cư Lương Hòa với 400 căn hộ chỉ bán được 13 căn, tương đương 3,25%.

Theo ông Nguyễn Minh Lâm, bên cạnh những khó khăn về thị trường, các dự án nhà ở xã hội còn chịu tác động bởi biến động giá vật liệu xây dựng, chi phí nhân công, chi phí thi công và những khó khăn chung của thị trường bất động sản, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai đầu tư.

Trước thực tế đó, Tây Ninh kiến nghị Trung ương xem xét điều chỉnh giảm chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2025 - 2030 từ 80.240 căn xuống còn 50.000 căn, giảm khoảng 37,69%. Theo đề xuất của tỉnh, chỉ tiêu năm 2026 sẽ điều chỉnh từ 13.500 căn xuống 5.500 căn; năm 2027 từ 15.700 căn xuống 7.500 căn; năm 2028 từ 15.700 căn xuống 9.000 căn; năm 2029 từ 15.800 căn xuống 11.500 căn và năm 2030 từ 15.800 căn xuống 12.760 căn.

Tây Ninh cam kết sẽ tiếp tục ưu tiên bố trí quỹ đất, đẩy nhanh thủ tục đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực và tập trung triển khai các dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Địa phương cũng định hướng phát triển mạnh phân khúc nhà ở xã hội cho thuê, nhất là tại các khu vực công nghiệp trọng điểm, nhằm tạo điều kiện để công nhân và người lao động tiếp cận nhà ở phù hợp khả năng tài chính, ổn định cuộc sống và gắn bó lâu dài với địa phương./.

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