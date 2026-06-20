Thị trường văn phòng Hà Nội: Khu vực phía Tây chiếm 76% nguồn cung

Khoảng 370.000m2 văn phòng dự kiến gia nhập thị trường Hà Nội trong giai đoạn 2026-2028, trong đó khu vực phía Tây chiếm 76% nguồn cung, được các chuyên gia dự báo sẽ tạo áp lực cạnh tranh ngày càng lớn đối với các tòa nhà hiện hữu.

Theo báo cáo thị trường của Cushman & Wakefield, Hà Nội đang bước vào chu kỳ phát triển mới của phân khúc văn phòng với xu hướng dịch chuyển mạnh sang các tòa nhà chất lượng cao, tích hợp tiêu chuẩn xanh và được vận hành chuyên nghiệp.

Phía Tây tiếp tục là tâm điểm nguồn cung mới khi khu vực này tiếp tục giữ vai trò đầu tàu, chiếm tới 76% tổng nguồn cung tương lai, đồng thời củng cố vị thế là trung tâm phát triển văn phòng hiện đại của thành phố.

Thị trường văn phòng Hà Nội ghi nhận gần 29.900m2 diện tích cho thuê thuần mới từ hai dự án tại khu vực phía Tây, gồm một tòa nhà hạng A và một tòa nhà hạng B trong quý 1/2026.

Đáng chú ý, cả hai dự án đều đạt chứng nhận LEED, phản ánh xu hướng gia tăng áp dụng các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG) trong phát triển bất động sản văn phòng.

Các chuyên gia của Cushman & Wakefield nhận định việc các chủ đầu tư đẩy mạnh phát triển công trình xanh không chỉ đáp ứng yêu cầu về phát triển bền vững mà còn phù hợp với nhu cầu ngày càng cao của khách thuê trong việc tối ưu chi phí vận hành và thực hiện các cam kết ESG. Cùng đó, nhu cầu thuê ghi nhận phân hóa theo chất lượng tài sản.

Trong quý đầu năm, phân khúc văn phòng hạng A tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 78%, tăng 0,7 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 3,4 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhu cầu thuê chủ yếu đến từ các doanh nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính và công nghệ - những nhóm khách thuê ưu tiên các tòa nhà có tiêu chuẩn kỹ thuật cao, hệ thống quản lý chuyên nghiệp và khả năng đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững.

Trong khi đó, tỷ lệ lấp đầy của phân khúc hạng B giảm nhẹ xuống còn 83%, thấp hơn 1,1 điểm phần trăm so với quý trước. Diễn biến này chủ yếu do ba dự án mới được bàn giao vào cuối năm 2025 và đầu năm 2026, khiến nguồn cung gia tăng trong ngắn hạn.

Dù vậy, các tòa nhà hạng B có mức giá hợp lý và vị trí thuận lợi vẫn duy trì sức hút, đặc biệt tại những khu vực được hưởng lợi từ quá trình hoàn thiện hạ tầng.

Giá chào thuê văn phòng hạng A trong quý 1 đạt trung bình 32,1 USD mỗi m2 một tháng, tăng nhẹ 0,2% theo quý và 0,4% theo năm. Ở phân khúc hạng B, giá thuê tăng 1% so với quý trước nhưng giảm 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Nguyễn Phước Thuận, Giám đốc Tư vấn cho thuê và Đại diện khách thuê của Cushman & Wakefield Việt Nam nhận định, thị trường văn phòng Hà Nội đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mạnh hơn khi nguồn cung chất lượng cao liên tục gia tăng.

"Xu hướng phát triển của thị trường ngày càng hướng đến các tòa nhà chất lượng cao hơn, bền vững hơn và được quản lý chuyên nghiệp hơn. Các chủ đầu tư chú trọng nâng cao chất lượng tài sản và trải nghiệm khách thuê sẽ có lợi thế trong bối cảnh kỳ vọng của doanh nghiệp thuê văn phòng tiếp tục thay đổi," ông Thuận cho biết.

Theo đơn vị này, sự xuất hiện của các dự án đạt chứng nhận xanh và tiêu chuẩn kỹ thuật cao sẽ tạo áp lực đáng kể lên các tòa nhà hiện hữu, đặc biệt là những dự án đã vận hành lâu năm.

Để duy trì sức cạnh tranh, các chủ tòa nhà sẽ cần đẩy mạnh cải tạo, nâng cấp tiện ích, cải thiện chất lượng vận hành hoặc điều chỉnh chiến lược khai thác nhằm tạo sự khác biệt trên thị trường./.

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