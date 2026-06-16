Thành phố Hồ Chí Minh gỡ vướng pháp lý, cấp sổ hồng cho người mua nhà

Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý tại hàng loạt dự án bất động sản tồn đọng nhiều năm, tạo điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho người mua nhà.

Những chuyển biến tích cực tại nhiều dự án lớn thời gian gần đây không chỉ giúp bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân mà còn góp phần khơi thông nguồn lực cho thị trường bất động sản và nền kinh tế thành phố.

Sau nhiều năm sống trong căn hộ đã thanh toán đầy đủ nhưng chưa có giấy chứng nhận sở hữu, chị Hà Thanh H., cư dân một chung cư tại khu Nam thành phố, chia sẻ: “Điều khiến tôi luôn trăn trở là căn nhà chưa hoàn tất pháp lý. Khi nhận thông tin dự án đang được tháo gỡ để cấp sổ hồng, cả gia đình rất vui. Có sổ hồng, chúng tôi mới thật sự yên tâm rằng tài sản của mình được pháp luật bảo hộ đầy đủ.”

Tâm trạng của chị H. cũng là mong mỏi của hàng chục nghìn hộ dân tại Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều năm qua. Bởi với người mua nhà, sổ hồng không chỉ là giấy tờ xác lập quyền sở hữu mà còn là cơ sở để thực hiện các giao dịch dân sự, tiếp cận tín dụng, thế chấp vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh và ổn định cuộc sống.

Nhằm tháo gỡ những tồn đọng kéo dài, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Toàn Thắng, Tổ trưởng Tổ công tác 1645 đã chủ trì nhiều cuộc họp với chủ đầu tư các dự án để giải quyết vướng mắc, thúc đẩy tiến độ cấp sổ hồng cho người dân.

Một trong những dự án được xem xét là khu phức hợp Golden Mansion tại số 119 Phổ Quang, phường Đức Nhuận. Dự án gồm 693 căn hộ cùng nhiều hạng mục thương mại dịch vụ. Theo chỉ đạo của cơ quan chức năng, thành phố thống nhất chủ trương cấp sổ hồng cho cư dân, trong khi phần thương mại sẽ tiếp tục được xử lý theo quy định sau khi hoàn tất các nghĩa vụ tài chính liên quan.

Cùng với đó, dự án The Grand Manhattan tại số 100 Cô Giang, phường Cầu Ông Lãnh cũng ghi nhận bước tiến quan trọng về pháp lý. Doanh nghiệp cho biết đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính và đang phối hợp với cơ quan chức năng triển khai các thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Không chỉ các dự án của Novaland, Tổ công tác 1645 còn xem xét tháo gỡ cho nhiều dự án khác như chung cư H9BC, Khu nhà ở Lan Anh, Khu nhà ở Rạch Lào, dự án 25D Nguyễn Văn Đậu, khu A8-A9 Khu dân cư Phú Xuân và nhiều dự án nhà ở khác trên địa bàn.

Tổ công tác 1645 cũng thống nhất giải quyết cấp sổ hồng cho 570 căn hộ tại chung cư Florita thuộc Khu nhà ở Him Lam. Đối với phần diện tích thương mại dịch vụ còn vướng nghĩa vụ tài chính và một số thủ tục liên quan, thành phố tiếp tục yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện theo quy định trước khi xem xét giải quyết.

Một tín hiệu tích cực khác đến từ dự án Millennium tại số 132 Bến Vân Đồn, phường Khánh Hội. Sau quá trình phối hợp tháo gỡ giữa các cơ quan chức năng từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, việc cấp giấy chứng nhận cho cư dân dự án đã được triển khai. Chủ đầu tư đã thông báo đến khách hàng hoàn thiện hồ sơ để thực hiện các thủ tục theo quy định.

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh hai bên sông Sài Gòn thuộc quận Bình Thạnh và thành phố Thủ Đức. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, trong 5 tháng đầu năm 2026, thành phố đã cấp sổ hồng cho 18.195 căn nhà; đồng thời còn hơn 13.600 hồ sơ đang chờ người mua hoàn tất nghĩa vụ tài chính. Kết quả này góp phần tăng thu ngân sách khoảng 600 tỷ đồng.

Đáng chú ý, từ khi Tổ công tác chuyên trách về cấp sổ hồng được thành lập và đi vào hoạt động, hàng loạt dự án tồn đọng đã được tháo gỡ. Sau 68 cuộc họp, Tổ công tác 1645 đã xử lý khó khăn cho 242 dự án với khoảng 150.733 căn nhà đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn 35 dự án với hơn 11.300 căn nhà chưa thể hoàn tất thủ tục do nhiều nguyên nhân như nghĩa vụ tài chính bổ sung, chưa bàn giao hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, chưa hoàn tất quỹ bảo trì hoặc vướng các quy định về nhà ở xã hội.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng tốc rà soát, phân loại từng dự án để xác định nguyên nhân tồn đọng và xây dựng lộ trình xử lý cụ thể.

Bất động sản khu Đông Thành phố Hồ Chí Minh thuộc khu đô thị Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao công khai thông tin các dự án chậm cấp sổ hồng; tăng cường nhân lực, trang thiết bị để đẩy nhanh giải quyết hồ sơ. Sở Xây dựng và Sở Tài chính phối hợp xử lý các vướng mắc liên quan nghĩa vụ tài chính, nhà ở xã hội, nhà tái định cư và các dự án có sai phạm xây dựng.

Thành phố Hồ Chí Minh cũng đặt mục tiêu trong năm 2026 sẽ giải quyết 68.000 hồ sơ đủ điều kiện; trong đó cấp 61.200 sổ hồng, tăng khoảng 15% so với kết quả năm 2025; đồng thời tháo gỡ khó khăn cho 60 dự án nhà ở.

Hiện thành phố đang tiếp tục rà soát hơn 800 dự án bất động sản và khu đất có nguồn gốc nhà nước còn tồn đọng. Việc đẩy nhanh cấp sổ hồng không chỉ bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân mà còn góp phần tăng tính minh bạch của thị trường bất động sản, khơi thông nguồn lực đất đai và tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế-xã hội.

Đối với hàng chục nghìn người mua nhà đã chờ đợi nhiều năm, mỗi cuốn sổ hồng được trao tận tay không đơn thuần là hoàn tất một thủ tục hành chính, mà còn là sự khẳng định quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản lớn nhất của đời người, giúp họ yên tâm an cư để tiếp tục lao động, sản xuất và gắn bó lâu dài với thành phố./.

TP. Hồ Chí Minh: Cư dân nhà ở xã hội nhận sổ hồng sau 3 tháng nhận nhà Tập đoàn Lê Phong vừa tạo nên một "cú hích" lớn khi bàn giao sổ hồng cho cư dân dự án nhà ở xã hội Tân Đông Hiệp (New Lavida) chỉ sau 3 tháng vận hành.

​