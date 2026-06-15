Hà Nội đầu tư hơn 3.562 tỷ đồng xây dựng 1.166 căn nhà ở cho thuê

Chiều 15/6, tại kỳ họp thứ tư, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Nhà ở cho thuê thành phố tại phường Việt Hưng.

Đây là dự án nhà ở cho thuê của thành phố được triển khai theo định hướng phát triển mạnh phân khúc nhà ở cho thuê nhằm đáp ứng nhu cầu chỗ ở của người dân có thu nhập trung bình và thấp.

Theo nghị quyết được thông qua, dự án được triển khai trên khu đất thuộc khu nhà ở giãn dân phố cổ tại phường Việt Hưng, với quy mô khoảng 2,46ha. Dự án gồm 7 tòa nhà cao từ 12 đến 13 tầng cùng 2 tầng hầm, được xây dựng tại các ô đất CT-04C, CT-04E, CT-05B, CT-05D, CT-06A, CT-07A1 và CT-07A2; tổng số 1.166 căn hộ cho thuê. Chủ đầu tư thực hiện dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội.

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là hơn 3.562 tỷ đồng, sử dụng nguồn ngân sách thành phố từ khoản thu của các chủ đầu tư nhà ở thương mại thực hiện nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội bằng tiền theo quy định của pháp luật về nhà ở; thời gian thực hiện dự án từ năm 2026 đến năm 2028.

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, việc đầu tư xây dựng khu nhà ở cho thuê nhằm cụ thể hóa chủ trương ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê tại các đô thị lớn; từng bước chuyển đổi tư duy phát triển nhà ở từ chủ yếu dựa vào nhà ở thương mại sang phát triển đồng thời cả nhà ở thương mại và nhà ở cho thuê. Ở đó, nhà ở cho thuê được xác định là phân khúc chiến lược, dài hạn, phục vụ công nhân, người lao động, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo báo cáo thẩm tra của Ban Đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố, Hà Nội hiện có nhu cầu nhà ở rất lớn trong khi nhiều người dân, kể cả cán bộ, công chức, viên chức, chưa đủ khả năng tài chính để sở hữu nhà ở. Việc phát triển nhà ở cho thuê sẽ góp phần tăng cơ hội tiếp cận nhà ở cho người thu nhập thấp, giảm áp lực lên quỹ nhà ở xã hội bán, đồng thời đáp ứng nhu cầu cư trú linh hoạt của người dân.

Ban Đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đánh giá dự án phù hợp với chủ trương của trung ương về phát triển nhà ở cho thuê; đồng thời góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở của người lao động tại Thủ đô, hoàn thiện kiến trúc, cảnh quan khu vực và phát huy hiệu quả quỹ đất đã được quy hoạch tại Khu đô thị Việt Hưng.

Sau khi nghị quyết được thông qua, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương lập báo cáo nghiên cứu khả thi, hoàn thiện các thủ tục đầu tư, bảo đảm triển khai dự án đúng tiến độ, tiết kiệm, hiệu quả và không để xảy ra thất thoát, lãng phí nguồn vốn đầu tư công./.

Nhà ở cho thuê: Từ giải pháp an cư đến động lực phát triển đô thị bền vững Kế hoạch của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2030 đặt mục tiêu phát triển thêm hơn 181.000 căn nhà ở xã hội, trong đó khoảng 50.000 căn dành cho thuê.