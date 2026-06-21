Đổi mới y tế cơ sở, nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Một trong những yêu cầu quan trọng trong Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, đồng thời tăng cường năng lực y tế cơ sở, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Tại nhiều địa phương, tinh thần này đang được cụ thể hóa bằng các mô hình, giải pháp thiết thực, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Tại thành phố Huế, chương trình khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí giai đoạn 2026-2030 được triển khai với mục tiêu 100% người dân trên địa bàn được khám sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm.

Toàn bộ thông tin sức khỏe sẽ được lập hồ sơ theo dõi và cập nhật vào Sổ sức khỏe điện tử, tạo nền tảng quản lý sức khỏe liên tục theo vòng đời. Điểm nổi bật của chương trình là chuyển từ tư duy “chữa bệnh” sang chủ động “phòng bệnh”, phát hiện sớm nguy cơ, quản lý sức khỏe lâu dài.

Thành phố ưu tiên triển khai trước đối với các nhóm yếu thế như người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính.

Người dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh được đội ngũ bác sỹ đến từ Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh khám bệnh miễn phí. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Cùng với Huế, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh quá trình xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử, phục vụ quản lý sức khỏe người dân trên môi trường số. Đến giữa tháng 6/2026, nền tảng Sức khỏe cộng đồng của ngành Y tế thành phố đã cập nhật dữ liệu sức khỏe của hơn 2,3 triệu người dân.

Đây là nguồn dữ liệu quan trọng để hình thành hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân, hỗ trợ phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao hiệu quả y tế dự phòng và thúc đẩy quản trị ngành Y tế dựa trên dữ liệu.

Không chỉ chú trọng chuyển đổi số, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại cơ sở cũng là nhiệm vụ trọng tâm. Tại Phú Thọ, nhiều cơ sở y tế đang lấy sự hài lòng của người bệnh làm thước đo chất lượng phục vụ. Các bệnh viện đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng môi trường khám chữa bệnh xanh, sạch, an toàn, đồng thời triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu ngay tại địa phương.

Tại Bệnh viện Sản-Nhi Vĩnh Phúc, tỷ lệ hài lòng của người bệnh trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026 đạt trên 98%. Trong khi đó, Trung tâm Y tế Tam Dương cũng đã triển khai bệnh án điện tử, ứng dụng căn cước công dân, VNeID trong khám chữa bệnh, thanh toán không dùng tiền mặt, trả kết quả trực tuyến. Những giải pháp này góp phần rút ngắn thời gian chờ đợi, nâng cao tính minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân khi tiếp cận dịch vụ y tế.

Bên cạnh nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, việc chăm sóc các nhóm trẻ em yếu thế cũng được quan tâm.

Tại Lai Châu, chương trình “Hành trình gieo mầm xanh hy vọng” được tổ chức nhằm khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật, trẻ mắc dị tật bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hơn 300 trẻ dự kiến được khám, nhiều trường hợp đủ điều kiện sẽ được phẫu thuật với sự tham gia của các chuyên gia, bác sĩ từ các bệnh viện tuyến Trung ương.

Củng cố y tế dự phòng, đầu tư hệ thống hiện đại

Thực hiện tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW, công tác y tế dự phòng tiếp tục được xác định là nhiệm vụ then chốt nhằm bảo vệ sức khỏe người dân từ sớm, từ xa. Nhiều địa phương đang chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, nâng cao năng lực giám sát và sẵn sàng ứng phó với các nguy cơ y tế công cộng.

Ngành Y tế Thanh Hóa đang tăng cường giám sát các bệnh truyền nhiễm mùa hè như tay chân miệng, sốt xuất huyết, sởi, ho gà; đồng thời chuẩn bị thuốc, vật tư, hóa chất và phương án thu dung, điều trị khi dịch bệnh xảy ra. Công tác phòng dịch được gắn với nâng cao tỷ lệ tiêm chủng, truyền thông thay đổi hành vi và huy động sự tham gia của cộng đồng.

Trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tình trạng nặng được bác sỹ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa chăm sóc, điều trị tại. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Tại Gia Lai, việc phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên được tăng cường nhằm nâng cao năng lực giám sát dịch tễ, phát hiện sớm nguy cơ và hỗ trợ chuyên môn cho y tế cơ sở. Hai bên tập trung vào các lĩnh vực như phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm và bệnh không lây nhiễm, tiêm chủng, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, chuyển đổi số y tế, quản lý dữ liệu sức khỏe. Đặc biệt, hoạt động hỗ trợ được chú trọng tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới.

Song song với nâng cao năng lực dự phòng, nhiều địa phương đang tập trung đầu tư phát triển hệ thống y tế hiện đại, đồng bộ. Bắc Ninh đang tập trung triển khai Đề án “Tăng cường phát triển hệ thống y tế, tạo đột phá, nâng cao hiệu quả bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045” với tổng kinh phí dự kiến gần 18.183 tỷ đồng; đáp ứng nhu cầu của hơn 3,6 triệu người dân trên địa bàn.

Đề án hướng tới xây dựng hệ thống y tế chất lượng cao, lấy người dân làm trung tâm, phát triển y tế cơ sở, nâng cao năng lực y tế dự phòng, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong quản lý sức khỏe và phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao.

Tỉnh cũng định hướng hình thành các trung tâm y tế chuyên sâu, giảm tỷ lệ người dân phải chuyển tuyến điều trị, nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương.

Những kết quả triển khai tại các địa phương cho thấy Nghị quyết 72-NQ/TW đang từng bước được cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch phù hợp với thực tiễn.

Việc nâng cao năng lực y tế cơ sở, ứng dụng công nghệ số trong quản lý sức khỏe, chủ động phòng bệnh và đầu tư hệ thống y tế hiện đại đang góp phần nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân.

Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng hệ thống y tế hướng tới sự công bằng, hiệu quả và bền vững, trong đó mỗi người dân được quan tâm chăm sóc sức khỏe toàn diện, được phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật và thụ hưởng các dịch vụ y tế chất lượng ngay tại cộng đồng./.

Trao cơ hội khám sức khỏe, sàng lọc bệnh miễn phí cho người dân Tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu 50% số người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí trước ngày 30/6 và đạt 100% trước ngày 30/10/2026.

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