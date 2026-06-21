Lâm Đồng: Tai nạn liên hoàn nghiêm trọng trên đèo Bảo Lộc, 2 ôtô lao xuống vực

Sau vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 ôtô xảy ra trên đèo Bảo Lộc tối 20/6, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, phân luồng giao thông, nỗ lực khắc phục hậu quả và sớm khôi phục lưu thông trên tuyến Quốc lộ 20.

Sáng 21/6, lực lượng chức năng huy động xe cẩu chuyên dụng trọng tải 200 tấn đến hiện trường để đưa xe container đang ở dưới vực sâu khoảng 30m lên mặt đường.

Do địa hình hiểm trở, phương tiện gặp nạn nằm sâu dưới vực nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn và kéo dài nhiều giờ.

Trong thời gian triển khai cứu hộ, Trạm Cảnh sát giao thông Mađaguôi bố trí lực lượng túc trực tại hai đầu đèo Bảo Lộc, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân và các lực lượng làm nhiệm vụ. Các tổ công tác liên tục hướng dẫn phương tiện lưu thông theo từng đợt nhằm hạn chế nguy cơ ùn tắc và tai nạn phát sinh.

Tuy nhiên, do phải tạm thời hạn chế lưu thông để phục vụ công tác cứu hộ, giao thông trên Quốc lộ 20 qua đèo Bảo Lộc bị ùn ứ. Hàng nghìn phương tiện xếp hàng nối dài trên cả hai chiều, có thời điểm kéo dài hơn 10km.

Đến khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng cứu hộ đã đưa thành công xe container lên mặt đường. Ngay sau đó, các đơn vị chức năng khẩn trương giải phóng hiện trường, thu dọn các vật cản và kiểm tra hệ thống an toàn giao thông tại khu vực xảy ra tai nạn.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng, đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, hiện trường cơ bản được giải tỏa, các phương tiện bắt đầu lưu thông trở lại, đến khoảng 11 giờ, giao thông trên đèo Bảo Lộc được khôi phục theo cả hai chiều.

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 20/6, trên Quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc, thuộc xã Đạ Huoai 2, xe container biển kiểm soát 51C-228.43 do tài xế Mã Hoàng Phước (60 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) điều khiển theo hướng Đà Lạt-Thành phố Hồ Chí Minh, khi xuống đèo đến một khúc cua, xe container bất ngờ mất lái, lao sang làn đường ngược chiều và va chạm liên hoàn với 2 ôtô con cùng 1 xe tải.

Vụ va chạm khiến cả 4 phương tiện hư hỏng nặng, nhiều mét hộ lan bị đâm đổ. Sau đó, xe container và một ôtô con loại 5 chỗ lao xuống vực sâu bên đường.

Trong đó, xe container mắc lại ở độ sâu khoảng 30m nhờ nhiều cây gỗ lớn cản lại. Chiếc ôtô con nằm cách mép vực khoảng 15m, thân xe biến dạng nghiêm trọng.

Theo cơ quan chức năng, thời điểm xảy ra tai nạn có hơn 10 người trên các phương tiện liên quan. Riêng ôtô con lao xuống vực chở 3 người. Rất may, vụ tai nạn không gây thương vong về người.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, phối hợp triển khai công tác cứu hộ, bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và hỗ trợ người gặp nạn.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Lâm Đồng: Sẽ cấm đèo Bảo Lộc từng đợt 15 phút để phục vụ thi công sửa chữa Theo thông báo số 639/TB-SXD ngày 19/5, Sở Xây dựng thông tin việc phân luồng được thực hiện tại các đoạn Km104+063 - Km104+163 và Km105+710 – Km105+790 trên Quốc lộ 20.