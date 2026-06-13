Hưng Yên: Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong

Khoảng 7 giờ 20 phút ngày 13/6, tại khu vực dốc chân cầu Đồng Tu (thuộc địa phận xã Tiên La, tỉnh Hưng Yên) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, vào thời điểm trên, xe máy biển kiểm soát 89AB-682.49 do một nam thanh niên điều khiển chở theo một người phụ nữ, lưu thông từ vòng xuyến giao giữa xã Hưng Hà và xã Tiên La đi về phía cầu Triều Dương.

Khi vừa di chuyển qua đoạn dốc cầu Đồng Tu, người điều khiển xe máy bất ngờ đánh lái để tránh một xe tải lưu thông phía trước. Do tình huống diễn ra đột ngột, xe máy đã mất kiểm soát, đâm trực diện vào hông xe ô tô 16 chỗ đang đỗ bên vệ đường.

Cú va chạm mạnh ở tốc độ cao khiến nam thanh niên điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Người phụ nữ ngồi sau bị hất văng ra giữa lòng đường. Ngay sau đó, nạn nhân nữ tiếp tục va chạm với một xe máy khác rồi bị cuốn vào gầm ôtô con biển kiểm soát 17A-709.81 đang lưu thông, dẫn đến tử vong.

Tại hiện trường, chiếc xe máy 89AB-682.49 bị nát hoàn toàn phần đầu. Do tai nạn liên hoàn xảy ra vào giờ cao điểm, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng điều động lực lượng phục vụ công tác cứu hộ, khám nghiệm hiện trường; thiết lập chốt chặn phân luồng từ xa tại khu vực vòng xuyến giao giữa xã Hưng Hà và xã Tiên La, tạm thời cấm tất cả các loại xe ôtô lưu thông qua hướng cầu Đồng Tu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương trích xuất camera hành trình, xác định danh tính hai nạn nhân, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

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