Hàng nghìn phương tiện chật vật di chuyển do ùn tắc tại Đồng Nai

Chiều 14/6, tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài xảy ra tại khu vực vòng xoay Cổng 11 và các tuyến Quốc lộ 51, đường Võ Nguyên Giáp, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu qua thành phố Đồng Nai.

Chiều 14/6, tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài xảy ra tại khu vực vòng xoay Cổng 11 và các tuyến Quốc lộ 51, đường Võ Nguyên Giáp, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu qua thành phố Đồng Nai, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Từ khoảng 16 giờ, lượng phương tiện từ nhiều hướng đổ dồn về nút giao Cổng 11 tăng đột biến, gây ùn ứ nghiêm trọng. Trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn nút giao Võ Nguyên Giáp, dòng xe ùn tắc kéo dài hơn 4 km, nhiều tài xế mất trên 30 phút để di chuyển qua khu vực này.