Bàn giao mặt bằng thôn cuối cùng phục vụ dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Ngày 18/6, xã Gia Bình tổ chức bàn giao mặt bằng thôn Mỹ Thôn phục vụ thi công Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Đây là địa bàn cuối cùng thuộc phạm vi ưu tiên giải phóng mặt bằng phục vụ hạng mục đường băng APEC của dự án.

Thôn Mỹ Thôn có hơn 500 hộ dân với khoảng 90ha đất các loại và là địa bàn nằm trong phạm vi cần ưu tiên giải phóng mặt bằng sớm nhằm phục vụ thi công đường băng APEC.

Song song với công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, xã Gia Bình đã tập trung chỉ đạo việc bố trí tạm cư, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản để bàn giao mặt bằng đúng thời hạn.

Ngày 10/6, Ủy ban Nhân dân xã Gia Bình ban hành thông báo đề nghị các hộ dân có nhà ở, tài sản trên đất tại thôn Mỹ Thôn hoàn thành việc di chuyển trước ngày 18/6. Ban Chỉ đạo xã huy động các tổ công tác đến từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động, nắm bắt nhu cầu về nơi ở tạm, phương tiện và nhân lực phục vụ tháo dỡ, vận chuyển tài sản.

Từ ngày 12 đến 18/6 với sự tham gia của gần 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng quân sự, công an, đoàn thanh niên xã... đã hỗ trợ hơn 350 lượt hộ gia đình vận chuyển tài sản đến nơi tạm cư và địa điểm cất giữ an toàn. Nhiều hộ dân cũng chủ động tháo dỡ nhà cửa, công trình để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đặc biệt, từ ngày 15/6, các lực lượng xã đã hỗ trợ di chuyển 7 hộ dân, 15 nhân khẩu có hoàn cảnh khó khăn đến nơi ở tạm tại các công sở cũ của khu trung tâm xã.

Tính đến hết ngày 18/6, cơ bản các hộ dân thôn Mỹ Thôn đã hoàn thành bàn giao mặt bằng. Bên cạnh đó, việc kiểm đếm, di dời các hiện vật tại đình, chùa Mỹ Thôn cũng đã hoàn thành từ ngày 10/6.

Người dân xã Gia Bình tích cực di dời tài sản, bàn giao mặt bằng. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Kết quả này thể hiện sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở cùng tinh thần đồng thuận, trách nhiệm của người dân địa phương, góp phần quan trọng bảo đảm tiến độ triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình - công trình trọng điểm quốc gia, hướng tới phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027.

Phát biểu tại lễ bàn giao mặt bằng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến người dân tự nguyện tháo dỡ nhà cửa, tài sản để phục vụ dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Đồng chí cho biết, lãnh đạo tỉnh thường xuyên có mặt tại cơ sở để cùng địa phương, nhà đầu tư và người dân tháo gỡ khó khăn; đồng thời khẳng định đây là giai đoạn cao điểm, mang tính quyết định của công tác giải phóng mặt bằng.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, việc người dân phải rời bỏ nơi ở gắn bó nhiều thế hệ là sự hy sinh rất lớn vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh trân trọng cảm ơn sự đồng thuận, chia sẻ và những thiệt thòi mà người dân đã chấp nhận vì công trình trọng điểm quốc gia.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chia sẻ những áp lực, vất vả của đội ngũ cán bộ xã, thôn và cả hệ thống chính trị trong quá trình tuyên truyền, vận động. Đồng thời khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các chính sách trong phạm vi thẩm quyền và kiến nghị Trung ương xem xét những nội dung còn vướng mắc nhằm bảo đảm tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Chia sẻ về quá trình di dời của hàng trăm hộ dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng, đây là sự thay đổi rất lớn đối với mỗi gia đình, từ nhà cửa, tài sản đến nơi thờ tự, mồ mả tổ tiên. Chính quyền tỉnh thấu hiểu những khó khăn đó và sẽ nỗ lực để người dân sớm ổn định cuộc sống, không để người dân rơi vào hoàn cảnh khó khăn sau tái định cư.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn người dân tiếp tục phát huy tinh thần đồng thuận, chung sức cùng chính quyền hoàn thành bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân xã Gia Bình khen thưởng 5 hộ dân thôn Mỹ Thôn gương mẫu, tiên phong trong việc bàn giao mặt bằng./.

Phân luồng tuyến Đường tỉnh 280 phục vụ Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình Sở Xây dựng Bắc Ninh yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; bố trí hệ thống biển báo, rào chắn, cọc tiêu, đèn cảnh báo, lực lượng hướng dẫn giao thông.