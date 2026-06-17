Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực La Thành-Nguyễn Chí Thanh

Ngày 17/6, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết nhằm phục vụ thi công dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục, Sở Xây dựng sẽ thực hiện phương án điều chỉnh tổ chức giao thông đường La Thành (đoạn từ nút Nguyễn Chí Thanh đến đường Thành Công).

Thời gian thực hiện từ 17/6 đến khi có thông báo tiếp theo. Cụ thể, cấm các phương tiện lưu thông trên đường La Thành hiện trạng (đoạn từ nút Nguyễn Chí Thanh đến đường Thành Công và ngược lại).

Các phương tiện trên đường La Thành hiện trạng có nhu cầu đi đường Nguyễn Chí Thanh và ngược lại: đi theo biển chỉ dẫn vào đường Vành đai 1 mới đã thi công xong đến lớp bê tông nhựa C19 để đi đường Nguyễn Chí Thanh và ngược lại.

Đồng thời, cấm các phương tiện xe máy trên đường Nguyên Hồng rẽ trái đường Nguyễn Chí Thanh, các phương tiện xe máy có nhu cầu đi đường Nguyễn Chí Thanh đi theo hệ thống biển báo chỉ dẫn và các điểm quay đầu trên đường Vành đai 1 mới.

Lực lượng chức năng sẽ bổ sung biển hạn chế tốc độ 40km/h tại đường Vành đai 1 mới đã thi công xong đến lớp bêtông nhựa C19 để đảm bảo an toàn giao thông; bổ sung biển cấm dừng đỗ tại phạm vi đường Vành đai 1 mới (đoạn từ Nguyễn Chí Thanh-đường Thành Công).

Phương án tổ chức giao thông trên đường Vành đai 1 mới (đoạn Nguyễn Chí Thanh-đường Thành Công) theo phương án tổ chức giao thông đường La Thành hiện trạng (cấm phương tiện ô tô hướng Nguyễn Chí Thanh-đường Thành Công).

Để phương án điều chỉnh tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội chủ động phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phương tiện trong phạm vi dự án tổ chức tuyên truyền đến nhân dân khu vực chịu sự ảnh hưởng do thi công dự án, đặc biệt là nhân dân khu vực rào chắn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để chủ động có kế hoạch và đi lại phù hợp.

Cùng với đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch và phương án triển khai rào chắn thi công các giai đoạn tiếp theo theo trình Sở Xây dựng xem xét, thống nhất trước khi thực hiện nhằm đảm bảo an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông khu vực.

Tại các vị trí đã hoàn thành công tác thi công, phải tổ chức thu gọn hoặc tháo dỡ rào chắn, hoàn trả hiện trạng hạ tầng giao thông trên tuyến đường. Rà soát, đề xuất phương án và tiến độ rào chắn trên toàn tuyến để phù hợp với hiện trạng hạ tầng giao thông và tiến độ triển khai thực hiện dự án.

Ngoài ra, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội chỉ đạo các nhà thầu thi công bố trí đầy đủ các biện pháp kiểm soát bụi (che chắn, cầu rửa xe, phun sương giảm bụi..) tại công trường; lắp đặt hệ thống phun sương xung quanh phạm vi rào chắn hướng vào trong khu vực thi công và bật khi công trường đang hoạt động thi công, thường xuyên kiểm tra phun sương tưới ẩm tại các vị trí gây bụi, ô nhiễm trực tiếp do tác động của phương tiện trong quá trình triển khai dự án.

Các phương tiện di chuyển vào phố Nguyên Hồng tránh đoạn đang thi công đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Các phương tiện máy thi công, vật tư, vật liệu tập kết trong phạm vi hàng rào. Có đầy đủ các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường và các biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công và các phương tiện máy thi công công trình chỉ được phép lưu thông trong phạm vi hàng rào dự án và chỉ được phép di chuyển ra ngoài phạm vi hàng rào từ 22h tối ngày hôm trước đến 05h sáng ngày hôm sau.

Trường hợp di chuyển theo khung giờ khác phải được cấp phép theo quy định. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội chủ động phối hợp cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội để khớp nối tiến độ triển khai dự án tuyến đường sắt số 5 Văn Cao-Hòa Lạc đảm bảo tiến độ chung đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt.

Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội chủ động phối hợp cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội thực hiện điều chỉnh phương án luồng tuyến xe buýt theo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông. Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường, nút giao.

Song song với đó, hướng dẫn chủ đầu tư, nhà thầu thi công thực hiện di chuyển hệ thống đèn tín hiệu giao thông, điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu giao thông tại nút Nguyễn Chí Thanh-La Thành và các nút lân cận cho phù hợp với phương án và lưu lượng phương tiện sau khi điều chỉnh tổ chức giao thông.

Đối với Ủy ban Nhân dân các phường Giảng Võ, Láng chỉ đạo lực lượng chức năng, chính quyền địa phương bố trí lực lượng phối hợp với Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; đồng thời, tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, nút giao khu vực lân cận./.

Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông phạm vi nút giao La Thành-Nguyễn Chí Thanh Nhằm phục vụ thi công Dự án Đường sắt đô thị tuyến số 5, từ ngày 7/6, Sở Xây dựng Hà Nội thực hiện điều chỉnh lại phương án tổ chức giao thông tại khu vực nút giao La Thành-Nguyễn Chí Thanh.

​